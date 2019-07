Appuntamenti > Enogastronomia > Friuli Venezia Giulia > GO > Farra d’Isonzo

Vigne sotto le stelle

Cinque serate esclusive in cui gli chef escono dalle cucine e incontrano i suggestivi vigneti delle aziende vinicole. L’apertura nella Tenuta di Paolo Caccese a Cormòns con ospite Cooking Paola.



“La vita è troppo breve per bere vini mediocri”. Con questa convinzione, Johann Goethe sarebbe stato probabilmente uno dei partecipanti di Vigne sotto le stelle, serie di cinque cene speciali in altrettante prestigiose aziende vinicole del territorio.



Vere e proprie serate evento, organizzate da Eventiva in collaborazione con iMagazine, in cui oltre al fascino di cenare sotto le stelle, i commensali – non più di trenta – potranno visitare le cantine e degustare i vini dei produttori, a loro volta impegnati nel ruolo di speciali anfitrioni. Un incontro con la realtà produttiva e un’esperienza unica in mezzo alla natura, per scoprire il territorio attraverso un contatto diretto con il prodotto, la materia prima e chi la produce.



«L'esperienza di Vigne sotto le stelle – spiega Eleonora Lulli, titolare di Eventiva – soddisfa molteplici desideri: buon vino, buona cucina, location esclusive, relax e consente l'incontro con il produttore in un ambiente conviviale e informale. L'esclusività e il coinvolgimento del partecipante lascerà un ricordo e un’emozione indelebile nel tempo».

Gli appuntamenti



Ognuna delle cinque serate in programma vedrà ospiti chef di rinomate realtà del territorio, che proporranno aperitivo, antipasto, primo, secondo e dolce con vini abbinati. Con un’attenzione particolare anche alle intolleranze alimentari. Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 luglio a partire dalle ore 19.30 nello splendido scenario della Azienda Paolo Caccese in località Pradis a Cormòns, che ospiterà la prelibata cucina di Cooking Paola.



Una settimana più tardi, venerdì 19 luglio, Tenuta Villanova ospiterà il menu proposto dal ristorante 1883 di Cervignano del Friuli e una inusuale mostra di quadri, allestita per l’occasione tra i vigneti dall’artista Francesca Ledri, renderà la location ancora più suggestiva. Il 25 luglio l’Agriturismo Klanjscek Wine&Stay ospiterà la terza serata con una vista mozzafiato sul Collio, dove realizzerà anche le pietanze speciali che imbandiranno le tavole; ospite speciale sarà la Distilleria Ceschia, che farà degustare ai commensali le proprie grappe rinomate.

Giovedì 1 agosto i prodotti gourmet di Paolo Albanetti accompagneranno il menu BBQ dei FVGriller nello splendido scenario della tenuta di Fiegl a Oslavia, mentre il gran finale sarà garantito dalla serata transfrontaliera in programma venerdì 30 agosto a Dobrovo, nel Collio Sloveno, dove l’azienda Sosoli? ospiterà una cena a sorpresa che non deluderà le attese.

Informazioni



Per scoprire i dettagli di tutti gli appuntamenti in programma e prenotare è possibile consultare il sito internet www.vignesottolestelle.it e la pagina Facebook dell’evento.

Oltre all’entusiastica partecipazione degli chef coinvolti e delle aziende vinicole ospitanti, Vigne sotto le stelle può contare anche sulla preziosa collaborazione di Torrefazione Goriziana Caffè e Dolceidea.

Dal 12/07/19 al 30/08/19

Sito web: http://www.vignesottolestelle.it