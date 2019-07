Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Atmosfere d'avanspettacolo (parte seconda)

Nell'ambito di Trieste Estate, il 22 luglio alle ore 21 in Piazza Verdi va in scena Atmosfere d'Avanspettacolo (parte seconda) a cura dell'associazione Puglia Club di Trieste.

Quest’anno il varietà di Marcello Crea cambia completamente veste. Cabaret e rock insieme. Un affascinante viaggio recitato e cantato, condotto da Crea, del periodo della contestazione giovanile degli anni 60 e 70. Per l’occasione un gruppo rock; ci saranno sul palco i musicisti che hanno vissuto le loro esperienze più eclatanti suonando proprio con alcuni artisti di quel tempo, come ad esempio Giorgio Radi (chitarra basso), ricordiamo le sue collaborazioni come turnista con Aldo Tagliapietra (Le Orme) e Alberto Radius (Formula 3), nonché Edy Meola (nota la sua esperienza internazionale) che registrò in Italia brani con il Quartetto Cetra, fino a collaborare come musicista negli show di Adriano Celentano, Dario Fo, e molti altri. Infine alla batteria l’eclettico Massimo Felice, artista internazionale di grande esperienza, dallo scorso anno fa parte dei Laidos, storica band triestina.

Il tutto all’interno della formula divertente del tipico spettacolo di varietà con gags ed esilaranti aneddoti sui comportamenti e costumi degli anni 60 e 70. Oltre a Crea, in scena nel ruolo della Soubrette Elisa Stante (Miss Friuli Venezia Giulia in carica), la cantante emergente Maria Chiara Tedisco, il monologhista Lodovico Zabotto. Uno spettacolo composto da ben 14 canzoni tra le più simboliche dell’epoca (non mancheranno pezzi dei Beatles, Bob Dylan, Le Orme, i Rockes etc.). Il finale è rigorosamente a sorpresa. L’ingresso allo spettacolo è libero.



