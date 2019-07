Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Note in Città: 13 luglio 2019, Gorizia, Big Band Gone with the Swing

Sabato 13 luglio 2019, la Stagione concertistica itinerante “Note in città” proseguirà con il concerto della Big Band Gone with the Swing diretta dal Maestro Raoul Nadalutti, che si terrà alle ore 21.00 a Gorizia, presso il Giardino di Palazzo De Grazia.



La “Gone with the Swing” è un’orchestra nata nel 1993 a Cormons che, con la formazione abbigliata in gessato e scarpe bicolori, il genere musicale e le spumeggianti coreografie, fa rivivere le Big Band americane degli anni ‘30 e ’40. Nel corso degli anni la Big Band si è esibita nelle più importanti manifestazioni e nei più bei locali, teatri e piazze del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Lombardia, a Roma, in Slovenia, in Croazia, nonché in alcune trasmissioni televisive; ha partecipato inoltre a pregevoli manifestazioni jazzistiche, tra cui Jazz&Wine of Peace, Peschiera Jazz Festival, Marezi Jazz. La Big Band ha avuto collaborazioni con numerosi ospiti illustri, tra i quali: Ian Paice, Roy Paci, Fabrizio Bosso, Robert Bonisolo, Giorgio Giovannini, Mauro Ottolini, Daniele D’Agaro, Titti Castrini, Filippo Vignato, Paolo De Giuli, Davide Ghidoni, Andres Villani, il gruppo Ottoni Aretuska, Daniele Moretto e altri ancora.

Attualmente la Big Band ha all’attivo due album: “GO!” prodotto in studio nel 2012 e “Live!” registrato durante un concerto in teatro nel dicembre 2013. Il programma del 2019 è incentrato sulla figura geniale e complessa del band-leader Stan Kenton, ma propone anche i classici dello swing di Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman, il jazz di Buddy Rich e i ritmi latini di Arturo Sandoval e Chucho Valdez.



La rassegna “Note in città” proseguirà mercoledì 17 luglio con il concerto della Fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli diretta dal Serg. Cosimo Taurisano, che si terrà alle ore 21.00 a Gorizia presso il Giardino di Palazzo De Grazia

Tutti i concerti in programma nell’ambito della rassegna “Note in città” sono a ingresso libero. In caso di pioggia il concerto si terrà nella Sala Concerti di Palazzo De Grazia.



Palazzo De Grazia

Via Oberdan, 15

Gorizia

GO

Orario - Ingresso: 21.00

Il 13/07/19