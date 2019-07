Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Note in Città: 9 luglio 2019, Gorizia, concerto della Gorizia Guitar Orchestra

Martedì 9 luglio 2019, alle ore 21.00, la Stagione concertistica itinerante “Note in città” proseguirà con la Gorizia Guitar Orchestra, storica ensemble di sole chitarre diretta dal M° Claudio Pio Liviero, che presenterà presso il Parco Coronini di Gorizia il Concerto Andaluso di Joaquin Rodrigo per quattro chitarre e Orchestra, trascrizione del pianista e compositore monfalconese Umberto Tristi. La serata è organizzata dall’Associazione Centro Chitarristico Mauro Giuliani in collaborazione con la Casa delle Arti e la Fondazione Coronini Cromberg di Gorizia.



Gorizia Guitar Orchestra, originale ensemble di sole chitarre diretta dal Maestro Claudio Pio Liviero, nasce nell’anno 1990 dall’entusiasmo e dall’amicizia che accomuna e lega i suoi componenti, giovani concertisti già avviati alla carriera musicale e i migliori talenti provenienti dai Conservatori della regione Friuli Venezia Giulia. Molti grandi compositori, attratti dalla delicata sonorità, dai timbri di questo strumento e spinti dal desiderio di innovazione e ricerca, hanno dedicato a questa insolita formazione di chitarre pagine raffinate e suggestive.

L’Orchestra svolge da diversi anni un’intensa attività concertistica sul territorio regionale, in Italia e all’estero (Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia e Montenegro) ed è stata apprezzata finalista di numerosi concorsi, vincendo nel 1991 il primo premio al concorso nazionale “Città di Genova”, nel 1993 e nel 1995 il Concorso Internazionale di Voghera.

L’Orchestra ha pubblicato quattro Compact Disc dai titoli: Cavatina, Vida Breve, Aranujez e Italian Concert” – Vivaldi e Giuliani. Moltissimi sono stati gli inviti a prestigiosi festival quali: il concerto per la TV Koper (Capodistria - Slovenia), la Rassegna Internazionale “Città di Bergamo”, “Histria Festival” (Croazia), il Festival Internazionale di Brno (Repubblica Ceca), il Festival internazionale “Ivan Balu” (Repubblica Slovacca), “Maggio dei Monumenti” di Napoli. In occasione del concerto tenuto presso il Festival Internazionale di Bar (Montenegro) la Gorizia Guitar Orchestra è stata ripresa dalla televisione di stato del Montenegro “ATLAS” TV oltre che dall’emittente televisiva internazionale “France 24”.

Per la realizzazione del Concerto Andaluso, che ha debuttato sabato 8 giugno 2019 a Grado, la Gorizia Guitar Orchestra ha avviato una nuova collaborazione con i solisti Claudiu Laurentiu Stoica (Romania), Pierluigi Corona (Docente al Conservatorio di Trieste), Ivan Semenzato (Italia) e Kutsi Gulsever (Turchia) e l’organico dell’Orchestra è stato ampliato con l’inserimento di altri 10 studenti scelti tra i migliori talenti dei Conservatori regionali.



La rassegna “Note in città” proseguirà sabato 13 luglio con la Big Band diretta da Raoul Nadalutti presenterà presso il Giardino di Palazzo De Grazie il concerto “Gone with the swing”.

Tutti i concerti in programma nell’ambito della rassegna “Note in città” sono a ingresso libero. In caso di pioggia gli eventi programmati presso il Parco Coronini saranno effettuati nella Sala Concerti di Palazzo Coronini.



Parco Coronini

Viale XX Settembre

Gorizia

GO

Orario - Ingresso: 21.00

Il 09/07/19