Mostre > Friuli Venezia Giulia > GO > Grado

Pier Paolo Pasolini - mostra fotografica

Pier Paolo Pasolini: mostra antologica a cura di Vittorio Sgarbi e Salvo Nugnes, dal 5 luglio al 18 agosto presso la Casa della Musica in piazza Biagio Marin a Grado.



L'esposizione ripercorre vita e opere del grande Pasolini attraverso un percorso fotografico documentato da Roberto Villa, artista internazionale e suo amico.



La retrospettiva propone un omaggio a Pier Paolo Pasolini attraverso gli scatti di Roberto Villa, un Maestro della fotografia, in una retrospettiva che documenta il Pasolini regista cinematografico.



Roberto Villa è autore di servizi fotografici per importanti riviste (“Vogue”, “Photo Magazine”, “Harper’s” “Esquire”, “Photo13”, “Epoca”, “National Geographics”) e nel 1973 è stato invitato da Pasolini a fotografare le riprese del film “Il fiore delle Mille e una notte”.

Pier Paolo Pasolini - mostra fotografica

Casa della Musica - piazza Biagio Marin



Grado

GO

Dal 06/07/19 al 18/08/19