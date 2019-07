Mostre > Friuli Venezia Giulia > PN > Spilimbergo

Martín Weber - Mapa de Sueños latinoamericanos

Il fotografo argentino Martín Weber esporrà a Palazzo Tadea di Spilimbergo sino al 18 agosto. La mostra, 50 immagini in bianco e nero cui l’autore si è ispirato anche per l’omonimo libro e film, sarà ospitata nelle sale del cinquecentesco Palazzo Tadea a Spilimbergo nell’ambito della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia, quest’anno intitolata Sguardi differenti. Durante la vernice, il Centro conferirà a Martín Weber l’International Award of Photography 2019, premio che dal 1987 viene attribuito agli autori più significativi del panorama internazionale.





Martín Weber - Mapa de Sueños latinoamericanos

Dal 29/06/19 al 18/08/19

