“Open Day” delle aree archeologiche ad Aquileia

Sabato 14 settembre 2019 “Open Day” delle aree archeologiche e dei cantieri di scavo ad Aquileia.



Grazie alla collaborazione tra Fondazione Aquileia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Comune di Aquileia, Università di Padova, di Trieste, di Udine, di Venezia e di Verona, Pro Loco Aquileia, Associazione nazionale per Aquileia, Società Friulana di Archeologia tutte le aree archeologiche e i cantieri di scavo saranno aperti al pubblico e archeologi e studiosi aspetteranno cittadini e appassionati sugli scavi per raccontare le ultime scoperte e i risultati delle indagini più recenti.



Al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 i cittadini e i visitatori potranno liberamente, senza bisogno di prenotazione, visitare il foro romano, il porto fluviale, il sepolcreto, le grandi terme, il teatro e le mura a zig zag, il decumano di Aratria Galla, lo scavo delle Bestie ferite, lo scavo di via Gemina, il fondo Sandrigo, lo scavo dell’area dei mercati e delle antiche mura ai fondi Pasqualis, l'area del fondo Cal, il cantiere della domus di Tito Macro sul fondo Cossar, la domus e palazzo episcopale.



In tutte le aree ci saranno gli archeologi mentre in piazza Capitolo, al foro, al porto fluviale e all'incrocio di via XXIV Maggio ci saranno dei punti di informazione e accoglienza che distribuiranno le mappe con l’indicazione delle aree archeologiche.

Aquileia

UD

Il 14/09/19

Sito web: http://www.fondazioneaquileia.it/it/eventi