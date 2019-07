Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Cividale del Friuli

Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale a Cividale

Anche quest’anno i Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale si presentano nel solco della tradizione e, giunti oramai alla XXXI edizione, si arricchiscono per l’occasione di alcuni nuovi e prestigiosi maestri.



Oltre al ritorno del compositore e violista Vladimir Mendelssohn e della clarinettista americana Caroline Hartig, abbiamo per la prima volta ospite a Cividale uno dei più noti musicisti inglesi, l'oboista e direttore d'orchestra Nicholas Daniel e il grande didatta e virtuoso del violino Pavel Berman, con il suo Stradivari.



Eccezionali nuovi insegnanti e concertisti saranno poi Adriana Ferreira, primo flauto dell'Orchestra di Santa Cecilia (dal 12 – 15 agosto), la violoncellista serbo/parigina Maja Bogdanovic (7 – 14 agosto), il violista docente all'Accademia di Lugano Ivan Vuk?evi? , il pianista inglese Antony Hewitt e Alberto Mesirca per la classe di chitarra classica.



Tante poi le conferme, da Daniel Rowland a Julian Arp fino ad arrivare ad Alexsandar Serdar, Silvia Marcovici e Nino Gvetadze.



Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale di Cividale del Friuli - 32ª edizione - dal 29 luglio al 14 agosto 2019

Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale a Cividale



Cividale del Friuli

UD

Dal 29/07/19 al 14/08/19

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.perfezionamentomusicale.it/_it/calendario