Trame Longobarde - mostra

All'interno del Monastero di Santa Maria in Valle potete visitare la nuova mostra "Trame Longobarde: tra Architettura e Tessuti".

Uno straordinario lavoro di ricostruzione, sulla base dei dati archeologici, un viaggio per scoprire la vita quotidiana dei longobardi attraverso tessuti, abiti e monili prodotti da questa straordinaria civiltà.

Un'esposizione che ha due aspetti fondamentali, la ricostruzione di tessuti e costumi longobardi e la valenza didattica.

La mostra, nata a Spoleto grazie alla Regione Umbria, alla legge 77/2006 del MIBACT, all'Associazione Italia Langobardorum e al Comune di Spoleto, espone la reinterpretazione e la ricostruzione di tessuti e costumi, desunte dalle iconografie e dai reperti archeologici, realizzati a mano al telaio dai detenuti ristretti nella casa di reclusione di Spoleto, mentre gli accessori e le armi sono stati riprodotti dagli studenti iscritti al corso di scenografia del liceo artistico intramoenia dell'IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto.



La cura dell'esposizione è di Glenda Giampaoli e Giorgio Flamini, la consulenza scientifica di Donatella Scortecci.

La mostra fa parte del progetto “Musei che hanno stoffa” e ha viaggiato in tutta Italia da Spoleto, Monte Sant’Angelo, Brescia, Benevento, a Cividale del Friuli. Sono previste nuove tappe al Museo Nazionale dell’Alto Medioevo a Roma, Ferentillo e Abbadia San Salvatore (provincia di Siena).



Potete acquistare "TRAME LONGOBARDE. Frammenti e racconti intessuti", il libro realizzato dall'Associazione Italia Langobardorum, con i contributi della Legge 77/2006 del MIBACT che è parte del progetto didattico - formativo che include anche la mostra-dossier "Trame Longobarde: tra Architettura e Tessuti".

Il quaderno si inserisce, inoltre, all'interno della collana edita dall'Associazione Italia Langobardorum insieme con:

"I Longobardi. Origini mitiche, storia e archeologia di un popolo millenario" & "Alla Tavola di Re Rotari. Tradizioni alimentari e culinarie nell'Italia dei Longobardi".





Orari di apertura al pubblico (si consiglia di verificare telefonicamente)



ORARIO ESTIVO (dal 1^ aprile al 30 settembre)

da Lunedì a Venerdì 10.00 - 13.00 e 15.00 – 18.00

Sabato, Domenica e festivi 10.00 – 18.00



ORARIO INVERNALE (dal 1^ ottobre al 31 marzo)

da Lunedì a Venerdì 10.00 - 13.00 e 14.00 – 17.00

Sabato, Domenica e festivi 10.00 – 17.00



Dal 28/03/19 al 27/10/19

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.cividale.net