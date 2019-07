Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Ragogna

Lounge at Castello di Ragogna (UD)

Sabato 20 Luglio dalle ore 18:00 alle 24:00, Arte e Musica si incontrano nel salotto a cielo aperto del Castello di Ragogna (UD), a 5 minuti da San Daniele del Friuli.



Un live set di musica Lounge/elettronica con l'inserimento di voci e strumenti acustici suonati dal vivo da musicisti che si alterneranno durante la serata.



Il live set musicale sarà accompagnato dall'esposizione di opere d'arte contemporanea e dall'esibizione live di alcuni artisti che realizzeranno le proprie opere sul posto, creando così una fusione fra musica e arte.



SI ESIBIRANNO DAL VIVO:



FISH {MUSIC}

ALESSANDRO PASCOLI " CIRI "{ART}

LDO {MUSIC}

MAURIZIO FAVA {ART}

DON. C {MUSIC}

MK' {VISUAL}

SERGIO ZARABARA {MUSIC}

MARCO TISSINO {MUSIC/ART}

AND MORE ...



Ingresso libero e gratuito.



La corte del Castello si trasformerà in un salotto con alcune zone relax, ove sarà possibile prendere un aperitivo e degustare qualcosa per cena.



Info e prenotazioni: 347.2791047



L'evento è patrocinato del Comune di Ragogna.

Logistica e staff: Pro Loco Ragogna e Associazione Amici Pignano.



Vi aspettiamo per una serata con uno splendido panorama al tramonto....nel nostro Lounge at Castello.

Castello di Ragogna

Via Castello,1

Ragogna

UD

Orario - Ingresso: 18:00

Il 20/07/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-347-2791047