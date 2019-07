Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

UDW2020: c’è la partnership tra MuDeFri e Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria

Il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia e il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine annunciano la loro collaborazione per l’edizione 2020 di UDINE DESIGN WEEK: una partnership nata dal comune sentire la necessità di promuovere anche sul territorio attività produttive, commerciali, culturali del territorio in un’unica kermesse di mostre ed eventi.



Filo conduttore: il design, inteso come fattore di qualità e creatività. Obiettivo: diffondere la cultura del progetto presso il pubblico, avvicinare imprese, professionisti del design e studenti. Per farlo, Udine Design Week si propone di uscire dai luoghi dove il design risiede tradizionalmente ed entrare nel vivo tessuto cittadino coinvolgendo quanti più attori possibile.



La prima occasione di collaborazione sarà l’evento organizzato venerdì 5 luglio, con inizio alle ore 18.30, dalla rivista VistaCasa nello spazio InVista a Città Fiera. Affinità elettiva tra i partner è il comune sentire la necessità di promuovere le aziende attraverso molteplici azioni concrete volte a dare visibilità e contatti. Per InVista è offrire una vetrina all’interno di una delle strutture più visitate, con oltre 8 milioni di utenti all’anno; per il MuDeFri è promuovere il design, per i Giovani Imprenditori la convinzione che azioni sinergiche creano sviluppo per il territorio.





