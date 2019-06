Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Note in Città 2019, Stagione concertistica itinerante negli scenari suggestivi di Gorizia e Cormòns

Venerdì 28 giugno 2019 alle ore 21.00, presso il Giardino di Parco Coronini a Gorizia, sarà inaugurata la Stagione concertistica itinerante “Note in città” con il concerto "Rainbow of Magic Harps”, diretta dall’arpista goriziana Ester Pavlic, con la partecipazione di Gino Pipia alle percussioni e Francesca Pipia al flauto.



“Note in città” è ideata e organizzata dall’Associazione Centro Chitarristico Mauro Giuliani e dalla Casa delle Arti di Gorizia. La manifestazione è realizzata grazie al prezioso sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alle Attività Culturali), della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, delle Amministrazioni Comunali di Gorizia e Cormòns e della Cassa Rurale FVG. Alcuni appuntamenti sono stati inoltre programmati in collaborazione con l’Associazione Musica Viva di Grado, la Fondazione Coronini Cromberg di Gorizia, l’Associazione Culturale Furclap di Udine, l’Associazione Vivi il Museo di San Daniele del Friuli e l’Agriturismo Roncus di Capriva del Friuli.



Il nucleo centrale della rassegna si svolgerà a Gorizia, presso il Giardino di Palazzo De Grazia e il Parco di Villa Coronini, mentre alcune iniziative avranno luogo a Giassico di Cormòns (Chiesa di Santo Stefano) e a San Daniele del Friuli (Museo del Territorio). L’iniziativa, a carattere internazionale, include concerti di diversi strumenti solisti o ensemble strumentali misti e ospita musicisti di fama internazionale di varie nazionalità, spesso vincitori di prestigiosi concorsi.

La Manifestazione sarà inaugurata venerdì 28 giugno con un concerto realizzato in collaborazione con la Fondazione Coronini Cromberg: "Rainbow of Magic Harps”, Orchestra d’arpe diretta da Ester Pavlic, che si terrà alle ore 21.00 presso il Parco Coronini (in caso di maltempo il concento sarà ospitato presso la Sala Concerti della Villa Coronini). Rainbow of Magic Harps nasce nel 2012 sotto la guida della professoressa Ester Pavlic, docente d'arpa presso l'Associazione Musicale Arcadia di San Canzian d'Isonzo. L'ensemble d'arpe è stato formato con l'intento di far suonare tutti gli allievi, piccoli e grandi, valorizzando le capacità di ciascuno e coinvolgendoli nel mondo della musica. Il repertorio proposto da Rainbow of Magic Harps spazia da arie popolari irlandesi, danze sudamericane, brani classici, a colonne sonore di celebri film, accompagnate anche dalla voce di Ester Pavlic, dal flauto di Francesca Pipia e dalle percussioni di Gino Pipia.

Sempre in collaborazione con la Fondazione Coronini Cromberg il Centro Chitarristico Mauro Giuliani realizzerà altri due appuntamenti: martedì 9 luglio la Gorizia Guitar Orchestra, storica ensemble di sole chitarre diretta dal M° Claudio Pio Liviero, presenterà il Concerto Andaluso di Joaquin Rodrigo per quattro chitarre e Orchestra, trascrizione del pianista e compositore monfalconese Umberto Tristi, mentre venerdì 13 settembre si terrà il Concerto del pianista Vid Ibic (Slovernoa), vincitore del 1° Concorso “Giovani Talenti” Gorizia 2019. Per la realizzazione del Concerto Andaluso, che ha debuttato sabato 8 giugno a Grado, la Gorizia Guitar Orchestra ha avviato una nuova collaborazione con i solisti Claudiu Laurentiu Stoica (Romania), Pierluigi Corona (Docente al Conservatorio di Trieste), Ivan Semenzato (Italia) e Kutsi Gulsever (Turchia) e l’organico dell’Orchestra è stato ampliato con l’inserimento di altri 10 studenti scelti tra i migliori talenti dei Conservatori regionali.



In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cormòns domenica 30 giugno presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Giassico si terrà il concerto “La musica al tempo di Leonardo” del Gruppo Corale Ars Musica, diretto dal Maestro Lucio Rapaccioli. Il progetto è stato ideato per commemorare Leonardo da Vinci (1452-1519) nel 500° anniversario della sua morte e prevede l’esecuzione di madrigali, villanelle, chansons e altri brani del periodo rinascimentale di Orlando di Lasso, Josquin Després, Jacob Arcadelt, Luca Marenzio, Giacomo Gastoldi, Salomon Rossi e altri autori.

Nel mese di luglio, sempre a Gorizia presso il Giardino di Palazzo De Grazia, sono previsti altri quattro appuntamenti dedicati anche al jazz, al rock e alla musica leggera. Sabato 13 luglio la Big Band diretta da Raoul Nadalutti presenterà il concerto “Gone with the swing” seguito venerdì 19 luglio da una serata dedicata alla musica rock e al blues con Paolo Del Ponte (voce) e Mauro Tosolin (chitarra). Domenica 28 luglio si terrà il concerto di Margherita, giovanissima artista goriziana che nel 2016 ha presentato il suo primo inedito intitolato “Un Momento”, mentre martedì 30 dello stesso mese avrà luogo il concerto dell’Adore Ensemble composta da Ana ?ernic, Doris Kodelja (flauto) e Andreja Konjedic (pianoforte). La serata sarà replicata mercoledì 31 presso l’Azienda Agricola Roncus di Capriva del Friuli.



Dal mese di agosto in collaborazione con l’Associazione Culturale Furclap di Udine saranno realizzati altre due serate in programma a Palazzo de Grazia: venerdì 9 agosto il Concerto Punto d’Incontro (con Daniela Gattorno, Giovanni Floreani, Paolo Tofani e Mario Crispi) e domenica 1° settembre la presentazione del libro “La ragazza di Chagal” della scrittrice Antonella Sbuelz.

A Ferragosto, presso il giardino di Palazzo De Grazia, si terrà “Hispanidad”, Concerto Andaluso e musiche ispaniche con Athanor Guitar Quartet (Francesca Arcidiacono, Elisabetta Biondi, Mario Milosa, Fulvio Sain) e con la partecipazione straordinaria di Pablo Díaz Cázares (pianoforte). Gli appuntamenti previsti per il mese settembre presso il Museo del Territorio di San Daniele, programmati in collaborazione con l’Associazione Vivi il Museo di San Daniele del Friuli, sono ancora in via di definizione.

Tutti i concerti in programma nell’ambito della rassegna “Note in città” sono a ingresso libero. In caso di pioggia gli eventi programmati a Gorizia presso il Giardino di Palazzo De Grazia saranno effettuati nella Sala Concerti di Palazzo De Grazia, mentre le serate in programma presso il Parco Coronini si svolgeranno all’interno di Palazzo Coronini.

