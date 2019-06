Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Cervignano del Friuli

LIBERTA' DELL'ARTE E DEL PENSIERO SCIENTIFICO (A PARTIRE DA LEONARDO)

Sabato 15 giugno 2019 alle ore 18 a Cervignano del Friuli presso l'Auditorium della Casa della Musica si conclude con un ospite d'eccezione il progetto LE VIE DI LEONARDO / CINQUE INCONTRI SU LEONARDO DA VINCI NEI 500 ANNI DALLA SUA MORTE.

L'affezionato pubblico che numeroso ha seguito tutti i cinque incontri in programma, avrà l'eccezionale opportunità di ascoltare il filosofo Giulio Giorello in una conferenza dal titolo “Libertà dell’arte e della scienza (a partire da Leonardo da Vinci)” : un contributo offerto

a Cervignano da Giulio Giorello, filosofo che ha fatto del tema “Libertà” l’orizzonte delle sue riflessioni, negli articoli pubblicati come nei libri, dal lungamente meditato Lo spettro e il libertino. Teologia, matematica, libero pensiero (1985) al recente Libertà di pensiero (2018).

Leonardo non riconosce altra autorità che quella della natura, che

indaga con spirito integro e libero, da uomo d’arte e di scienza moderno ed innovatore. In anticipo di parecchi decenni sul Galileo del Saggiatore, “perché mia intenzione è allegare prima la sperienza e po’ colla ragione dimostrare perché tale esperienza è stretta in tal modo ad operare” (Cod. Atlantico), dichiara nettamente nell’affermare il suo credo di indipendenza intellettuale. Ecco quindi il Leonardo pietra d’inciampo a ricordarci il valore dello spirito critico, della passione del conoscere, della ricerca autonoma e libera: un invito a riflettere sull’idea di libertà, “per rimettere la libertà al centro della discussione, ovunque, contro i furori dogmatici, i rigurgiti totalitari e i miseri populismi d’ogni sorta” (copertina di G. Giorello, Libertà, 2015).





GIULIO GIORELLO, nato a Milano il 14 maggio 1945, si è laureato in filosofia nel 1968 e in matematica nel 1971 presso l'Università degli Studi di Milano, sotto la guida di Ludovico Geymonat. Ha quindi insegnato dapprima presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Pavia, e poi alla Facoltà di Scienze dell'Università degli studi di Catania, alla Facoltà di Scienze naturali dell'Università dell’Insubria e al Politecnico di Milano. Attualmente ricopre la cattedra di Filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di Milano. È stato inoltre Presidente della SILFS (Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza. Dirige, presso l'editore Raffaello Cortina, la collana Scienza e idee e collabora alle pagine culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera.



Una iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli e del Circolo ARCI Cervignano, in collaborazione con Mithesis di Udine. Evento realizzato nell'ambito del partenariato per il progetto Casa della Musica 2019 sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio attività culturali - L.R. 16/2014

Casa della Musica

L.go Maestro Galliano Bradaschia

Cervignano del Friuli

UD

Orario - Ingresso: dalle ore 18 alle ore 20

Il 15/06/19

Per maggiori informazioni

Telefono: 3388454492

Email: orietta.masin@alice.it

Sito web: http://wwww.artecorrente.it