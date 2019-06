Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > CERVIGNANO DEL FRIULI

LA SCIENZA VISUALE con Pietro Greco

"Le vie di Leonardo: l’uomo, l’artista, lo scienziato e l’attualità del suo pensiero" è un ciclo di conferenze dedicate a Leonardo da Vinci nei 500 anni dalla sua morte. Cinque relatori, provenienti da diversi ambiti della cultura e della ricerca, portano a Cervignano del Friuli le proprie riflessioni, intessute in una trama che, pur centrata sulla figura di Leonardo, volge l’attenzione a ciò che la storia dell’uomo, dell’artista, dello scienziato, ha da dire sul presente.



DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 18.00 presso la CASA DELLA MUSICA

si svolgerà la quarta conferenza che vedrà FERNANDA MARCHIOL, storica e divulgatrice scientifica, dialogare con PIETRO GRECO, scrittore e divulgatore scientifico.

NOTE SULLA CONFERENZA: Leonardo da Vinci preferiva disegnare ciò che andava sistematicamente sperimentando, più che descriverlo: la sua era una scienza della forma e delle trasformazioni, viva, in movimento come l’acqua che amava e i moti dell’aria e nell’aria che studiava per poterli imitare. Curioso di ogni forma della natura, ne ammirava l’armonia la cui essenza - per gli artisti Rinascimentali - era la proporzione, così come l’essenza della rappresentazione dello spazio era la prospettiva. A questa Leonardo preferiva però spesso il colore, lo sfumato, il chiaroscuro. La luce era l’elemento centrale: Leonardo ne ipotizzò la natura, studiandone la propagazione ed i relativi fenomeni, ed addentrandosi necessariamente nel meccanismo della visione. “Il Rinascimento è dominato dalla visualità” osserva Pietro Greco nel volume 2 di La scienza e l’Europa, dedicato al Rinascimento “i libri stampati diffondono immagini in tutta Europa e consentono a tutti di vedere prima ancora che di leggere”. Arte, letteratura, scienza, tecnica si compenetrano e si diffondono, permettendo di affermare che “nel XVI secolo il pensiero umanistico ha ormai inondato l’Europa... Gli umanisti si sentono europei. E si percepiscono come comunità, tenuta insieme (anche) dalla stampa, che consente una rapida circolazione delle idee. E, dunque, una rapida connessione.” Partendo quindi dalla Scienza visuale, titolo della conferenza, si arriva con Pietro Greco al sapere che unisce, superando i confini, formando Europa. Anche attraverso il lavoro di un grande visionario – e viaggiatore: Leonardo da Vinci.

Pietro Greco è chimico, scrittore, conferenziere e giornalista scientifico. Anima e dirige riviste che si occupano dei rapporti tra scienza e società e di comunicazione della scienza. Ha diretto il master in comunicazione scientifica della SISSA di Trieste.

Il progetto è una iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune e del Circolo ARCI Cervignano, con la collaborazione della Mathesis di Udine.

Evento realizzato nell’ambito del partenariato per il progetto casa della musica 2019 sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio attività culturali - L.R. 16/2014



Orario - Ingresso: dalle ore 18 alle ore 20

Il 09/06/19

Per maggiori informazioni

Telefono: 3388454492

Email: orietta.masin@alice.it

Sito web: http://wwww.artecorrente.it