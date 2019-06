Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Muggia

THE DANISH GIRL: METAMORFOSI E RICERCHE IDENTITARIE NELLE ARTI CONTEMPORANEE

MUGGIA – Domenica 9 giugno a partire dalle ore 16 si svolgerà, presso il Museo d’Arte Moderna "Ugo Carà" di Muggia, il finissage della mostra "I baffi alla Gioconda 2 (1996-2019)", che nell'ambito delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, ha ripreso, ampliandolo con ventidue nuovi lavori, un progetto espositivo realizzato a Pordenone nel 1996 intitolato "I baffi alla Gioconda" con importanti artisti del Friuli Venezia Giulia ma non solo (a cura di Paola Bristot, Fulvia Spizzo e Paola Moro) ai quali si chiedeva di reinterpretare la celeberrima icona leonardesca già rielaborata 100 anni fa da Marcel Duchamp.





La mostra, inaugurata a Muggia lo scorso 18 maggio, inserita all’interno della rassegna di arte contemporanea "FINISHED UNFINISHED SPACES" curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin iniziata in aprile a Cervignano del Friuli, è organizzata dal Circolo ARCI Cervignano e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Muggia, in partenariato con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli e in collaborazione con l'associazione VivaComix di Pordenone. La mostra riprende e ridà vita



Il progetto riproposto a Muggia ampliato mettendo in relazione una selezione di autori del 1996 con il lavoro di ventidue nuovi artisti facenti parte soprattutto delle nuove generazioni, è diventato l’occasione per affrontare contemporaneamente il tema del non finito, della traccia intesa come segno identitario, e riflettere su un tema molto attuale, ovvero le identità fluide, mutevoli. Il gender.



A rafforzare la riflessione che questa mostra ha voluto proporre, durante il finissage di domenica 9 giugno - giorno successivo allo svolgimento del GayPride a Trieste - si svolgerà la conferenza "The Danish Girl: metamorfosi e ricerche identitarie nelle arti contemporanee" dove, partendo dalle immagini del film "The Danish Girl", sino ad arrivare al concetto di androginia (Rebis) come simbolo della personalità totale e perfetta, si discuterà sulle opere di alcuni artisti e spettacoli teatrali quali: Leonardo, Marcel Duchamp, Urs Lüthi, Gino De Dominicis, Pierre Molinier, Roberto Cuoghi, Cindy Sherman, Motus (MDLSX), ricci/forte (Wunderkammer Soap-Didone).

La conferenza aperta a quanti vogliano portare la propria esperienza o semplicemente confrontarsi, è pensata come un momento per andare a sviscerare il tema della dualità, della maschera, dell’affermazione identitaria, ma anche dell’identità ambigua, manipolata o unisex, che caratterizza sempre più i nostri anni e che crea svariate perplessità, diffidenza, paure.



L’evento, inserito nella programmazione del GayPride FVG, è realizzato in collaborazione con ARCIGAY Ferrara e sarà seguito dalla performance "@gender" di Eva Croce. La performance, seguita da un talk con l’artista, racconta attraverso immagini e suoni, un percorso trans gendere vuole far conoscere questa realtà particolare direttamente da chi vive la condizione trans*.





La mostra I BAFFI ALLA GIOCONDA 2 potrà essere visitata a ingresso libero ancora fino a domenica 9 giugno 2019 con il seguente orario: da martedì a venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 12, lunedì chiuso.

In occasione del finissage: domenica 9 giugno aperto solo dalle 16 alle 19.30



I BAFFI ALLA GIOCONDA 2 (1996-2019). A cura di Eva Comuzzi e Orietta Masin. Organizzazione Circolo ARCI Cervignano, Assessorato alla Cultura del Comune di Muggia. In partenariato con Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli. In collaborazione con VivaComix - Pordenone





