Le Giornate della Luce

In programma dall’8 al 16 giugno il festival "Le Giornate della Luce - Omaggio agli autori della fotografia del cinema italiano" - a cura di Gloria De Antoni con Donato Guerra.



Programma Le giornate della luce 2019



Sabato 8

ore 17.30 > Palazzo Tadea – Piazza Castello > Spilimbergo

Inaugurazione della quinta edizione

Introduzione musicale di Riccardo Pes

Gli incontri di 8 ½

Conversazione di Laura Delli Colli con Dante Spinotti

In collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà e Rivista 8 ½

A seguire

Corto d’autore Sogni (2019) di Angelo Longoni

Alla presenza del regista

Inaugurazione delle mostre

Antonio Pietrangeli: il regista che amava le donne e Il Cinema che legge

a cura di Antonio Maraldi – Centro Cinema Città di Cesena

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Omaggio a Dante Spinotti

Film Ant-Man and the Wasp (2018)

di Peyton Reed con Paul Rudd e Evangeline Lilly – Fotografia: Dante Spinotti



Domenica 9

ore 12.00 > Spazio Linzi > Spilimbergo

Inaugurazione delle mostre

Immaginare il futuro

A cura di Consuelo Ughi – In collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà

Quando il cinema diventa duello e l’artigianato un’arte: le armi di Fulvio Del Tin

In collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Film MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ (2018)

di Daniele Luchetti con Pif, Renato Carpentieri, Thony– Fotografia: Tommaso Fiorilli

Intervengono Tommaso Fiorilli e Claudio Di Mauro



Lunedì 10

ore 21.00 > Cinema Benois De Cecco > Codroipo

Film LIKEMEBACK (2019)

di Leonardo Guerra Seràgnoli con Angela Fontana, Blu Yoshimi, Denise Tantucci – Fotografia: Gian Filippo Corticelli

Alla presenza di Blu Yoshimi



Martedì 11

ore 11.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Film MARE DI GRANO (2018)

di Fabrizio Guarducci con Sebastiano Somma, Ornella Muti, Paolo Hendel – Fotografia: Stefano Spiti

Alla presenza di Sebastiano Somma

In collaborazione con Istituto Comprensivo di Spilimbergo

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Film MA COSA CI DICE IL CERVELLO (2019)

di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Giampaolo Morelli – Fotografia: Saverio Guarna



Mercoledì 12

ore 21.00 > Centro Studi Pasolini > Casarsa della Delizia

L’angelo biondo di Fellini

Conversazione con Valeria Ciangottini

A sessant’anni dal primo ciak de La dolce vita la camerierina miraggio di un’impossibile redenzione ricorda quella primavera del 1959 sulla spiaggia di Fregene

A seguire

Doc Noi che abbiamo fatto la dolce vita (2009)

di Gianfranco Mingozzi

Ispirato all’omonimo libro di Tullio Kezich, con un intervento di Luciano De Giusti sul contributo di Pasolini alla sceneggiatura del film

In collaborazione con Centro Studi Pier Paolo Pasolini



Giovedì 13

ore 16.30 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Presentazione studenti delle scuole di cinema e della Presidente della Giuria dei Giovani Anita Kravos

ore 17.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Viviana, Rossella, Daniela e Franca nella base americana

Conversazione di Gabriella Gallozzi con Wilma Labate, Viviana Tacchella, Rossella Canaccini

A seguire

Doc Arrivederci Saigon (2018)

di Wilma Labate con Viviana Tacchella, Rossella Canaccini, Daniela Santerini, Franca Deni.

Fotografia: Daniele Ciprì

A seguire la presentazione del premio Bookciak, azione!

ore 17.00 > Teatro Arrigoni > San Vito al Tagliamento

MUSICARELLI!

Incontro con Steve Della Casa e Shel Shapiro

A seguire

Doc Nessuno ci può giudicare (2016)

di Steve Della Casa con Shel Shapiro, Mal, Gianni Pettenati, Rita Pavone, Caterina Caselli.

Fotografia: Roberto Forza

In collaborazione con Pro San Vito – Sezione Cinema

ore 21.00 > Auditorium Zotti > San Vito al Tagliamento

Focus Pupi Avati

Film GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA (2009)

di Pupi Avati con Diego Abatantuono, Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio.

Fotografia: Pasquale Rachini

A seguire ore 23.00

Film LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO (1976)

di Pupi Avati con Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Francesca Marciano

Fotografia: Pasquale Rachini

In collaborazione con Pro San Vito – Sezione Cinema

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Film finalista – Candidato Michele D’Attanasio

CAPRI-REVOLUTION (2018)

di Mario Martone con Marianna Fontana,

Reinout Scholten van Aschat, Ludovico Girardello

Corto d’autore Ritratto di un paese (Tempo in Cammino, 1949)

di Romolo Marcellini

In collaborazione con Cineteca del Friuli



Venerdì 14

ore 10.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Luci e controluce nella città

Puglia e Friuli Venezia Giulia, sguardo sui set più suggestivi del territorio italiano

Incontro con il Film Fund Manager Roberto Corciulo di Apulia Film Commission,

il direttore Federico Poillucci della Friuli Venezia Giulia Film Commission,

il regista Edoardo Winspeare, il direttore della fotografia Giorgio Giannoccaro,

l’attrice Anita Kravos

Coordina: Giuliana Puppin

ore 14.00 > Villa Savorgnan > Lestans di Sequals

Corso di formazione giornalisti Dai vostri inviati.

Quando i mezzi di informazione raccontano il cinema

Intervengono: Andrea Crozzoli, Steve Della Casa, Fulvia Caprara, Ivana Godnik

Introduce: Cristiano Degano Presidente Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia

Coordina: Gabriella Gallozzi

In collaborazione con Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia

ore 17.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

L’ultima cena secondo Peter Greenaway

In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci,

luci e colori su uno dei dipinti più celebri del mondo secondo il più visionario dei registi europei

Interviene Peter Greenaway

Introduce Luca Pacilio

ore 18.00 > Teatro Arrigoni > San Vito al Tagliamento

Focus Pupi Avati

Il regista e lo scrittore

Conversazione di Valentina Gasparet e Gloria De Antoni con Pupi Avati

In collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it e Pro San Vito – Sezione Cinema

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Film finalista – Candidato Roberto Forza

TITO E GLI ALIENI (2018)

di Paola Randi con Valerio Mastandrea, Clémance Poésy

Corto d’autore Primavera (1958) di Annedi Delli Zotti e Antonio Seguini de Santi

In collaborazione con Cineteca del Friuli



Sabato 15

ore 10.00 > Biblioteca civica > Spilimbergo

Fabio Ferzetti conversa con gli autori del libro

Bambole perverse. Le ribelli che sconvolsero Hollywood

di Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri

In collaborazione con la Biblioteca Civica di Spilimbergo

ore 11.30 > Tenuta Fernanda Cappello > Sequals

Incontro con Valeria Ciangottini

A seguire

Doc Segretarie – una vita per il cinema di Raffaele Rago e Daniela Masciale

Sarà presente Raffele Rago

ore 14.30 > Palazzo di Sopra > Spilimbergo

Convegno fotografi La sfida della stereoscopia nelle riprese vr

Relatori: Adriana Bidin e Marco Travan

In collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone

ore 18.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Fotografare i panettoni. Luci e colori nei film di Carlo e Enrico Vanzina

Conversazione con Enrico Vanzina, Marco Risi, Mauro Marchetti

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Film finalista – Candidato Daniele Ciprì

LA PARANZA DEI BAMBINI (2018)

di Claudio Giovannesi con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Renato Carpentieri

Corto d’autore Donatori del Friuli(AFDS, 1962) di Giulio Mauri

In collaborazione con Cineteca del Friuli



Domenica 16

ore 10.00 – 12.30 e 14.30 – 17.30 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Master Class Regista attore e direttore della fotografia: un triangolo imprevedibile

Lezioni di Paolo Carnera, Roberto Cimatti, Sara Purgatorio, Vladan Radovic

Introduce: Marco Pelosi

Coordina: Gabriella Gallozzi

ore 18.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Corto Cento anni dopo

con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo – Progetto di Confartigianato Imprese

Regia di Ferdinando Vicentini Orgnani – Musiche di Riccardo Pes – Fotografia: Renato Favro

ore 21.00 > Cinema Miotto > Spilimbergo

Omaggio a Michela

Con la partecipazione straordinaria di Simone Cristicchi

Assegnazione del premio Controluce per i mestieri del cinema

e l’artigianato della Confartigianato Imprese Pordenone a Massimo Pieroni

Premiazione

Il Quarzo di Spilimbergo – Light Award, Il Quarzo dei Giovani

e Il Quarzo del Pubblico (Premi realizzati da Friul Mosaic)



Tutti gli eventi sono a ingresso libero escluse le proiezioni serali presso:

cinema Miotto di Spilimbergo nei giorni 8, 9, 11, 13, 14 e 15 (ingresso intero 6 € – ingresso ridotto 4 €)

auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento (ingresso singola proiezione 6 € – ingresso due proiezioni 10 €)

cinema Benois De Cecco di Codroipo (ingresso intero 6 € – ingresso ridotto 4 €)



Dal 08/06/19 al 16/06/19

Sito web: http://www.legiornatedellaluce.it