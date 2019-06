Mostre > Friuli Venezia Giulia > UD > Pontebba

Al municipio di Pontebba la mostra fotografica “I cento anni di Stelutis alpinis”

La Società Filologica Friulana, con il Comune di Pontebba hanno allestito, presso la sala consiliare del municipio la mostra: “I cento anni di Stelutis Alpinis”, la stessa si compone di una novantina di pannelli con didascalie, in cui si potrà vedere la Pontebba di 150 anni fa, cioè ai tempi della nascita di Arturo Zardini (quest’anno decorre il 150° anniversario). Molte sono le foto del paese, sia di quello italiano che di quello austriaco (ai tempi chiamato Pontafel) prima durante e dopo la prima guerra mondiale, si può vedere il confine con l’impero asburgico da ambo i lati, la gente, il Maestro, la sua famiglia, il suo coro, gli amici friulani ad iniziare da quelli della Filologica, aneddoti, non mancano alcune copie di spartiti autografi, noti, sconosciuti e inediti, così via sino alla sua morte (4 gennaio 1923) e oltre, sino ai giorni nostri, il tutto corredato da foto, documenti e cronache dei vari tempi, in pratica uno spaccato di vita friulana dal passato ad oggi.

Sala consiliare del municipio di pontebba

Piazza Giuseppe Garibaldi, 1

Pontebba

UD

Orario - Ingresso: La mostra è gratuitamente visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00. La domenica e i festivi rimane chiusa.

Dal 13/05/19 al 14/06/19