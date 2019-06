Mostre > Friuli Venezia Giulia > PN > Pordenone

Carlo Ciussi & Italo Furlan

La mostra consta di due distinte sezioni: la prima, ospitata al civico 53 di via Mazzini, è costituita da un gruppo di dipinti e disegni di Carlo Ciussi realizzati tra il 1964 e il 1974, impostati per lo più su variazioni di nero e di grigio; la seconda, al civico 51, è dedicata a opere dello stesso periodo nelle quali prevalgono soluzioni policrome.



Tra queste, oltre alla cartella di litografie edita dalla “Stendhal” nel 1966, è presente una composizione verde e blu del 1970, utilizzata da mia madre Ester come modello per uno dei bellissimi tappeti da lei “confezionati” in quel di Spilimbergo, ispirati ai quadri degli artisti cui era maggiormente affezionata.

Carlo Ciussi & Italo Furlan

Fondazione Ado Furlan

Via Giuseppe Mazzini 49

Pordenone

PN

Dal 13/04/19 al 15/06/19

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.fondazioneadofurlan.org