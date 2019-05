Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

BIOMUSICA CON L'IDEATORE MARIO CORRADINI

Conferenza gratuita di presentazione con Mario Corradini:

RIFLESSIONI SULL'ARTE DI SOFFRIRE E DIRE BASTA



Odissea nel mio Spazio - basata sulla metodologia della Biomusica

Giornate introspettive per aiutarti a produrre un nuovo equilibrio interiore.



Esperienze a carattere introspettivo, esercizi energetici, tecniche di rilassamento e giochi musicali che agiscono positivamente sulla tua sfera emozionale. Per migliorare la tua autoconsapevolezza, liberarti dalle tensioni e metterti a contatto con la tua autentica essenzialità.



A cura di Mario Corradini, musicista italo-argentino, compositore, ideatore della Biomusica, disciplina rivolta al benessere e alla crescita personale. Ha iniziato la sua esperienza con docenti argentini e nelle comunità per il recupero di tossicodipendenti a Roma, estendendo poi il suo lavoro a diversi ambiti e paesi di Europa e America.



SCOPRI QUI TUTTE LE DATE: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/conferenza-e-seminari-di-biomusica-con-lideatore-mario-corradini-31-maggio-2019-udine



Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com

Studio di Kinesiologia e Neuro-Training di Carla Mariotto

via Podgora 25 G

Udine

UD

Orario - Ingresso: 19.00

Il 31/05/19

