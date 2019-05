Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Cervignano del Friuli

FINISHED UNFINISHED SPACES, il catalogo

Presentazione del catalogo della rassegna di arte contemporanea FINISHED UNFINISHED SPACES curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin, presso StONE Gallery di via Roma 12 a Cervignano del Friuli (UD). L'evento è realizzato in collaborazione con l'associazione Espansione.

In questa occasione il pubblico potrà assistere all'incontro dal titolo

LA CAVERNA COME DISPLAY. DALLE GROTTE DI ALTAMIRA ALLE INSTALLAZIONI DI DISEGNI NELLA CONTEMPORANEITÀ a cura di Eva Comuzzi.

Questa conversazione, dedicata al disegno, il tema di questa rassegna, ha come intento di far conoscere l'importanza di questo mezzo espressivo considerato la forma più antica, primaria, immediata, con il quale, tendenzialmente, l'artista approccia alla sua poetica e all'opera finale. Ma è soprattutto la forma che tutti noi pratichiamo sin da piccoli.



L’incontro, partendo dai disegni-graffiti delle Grotte di Altamira, passando per la Cattedrale della Miseria Erotica di Kurt Schwitters ed inoltrandosi nella Caverna dell'Antimateria di Pinot Gallizio e non solo, arriva ai giorni nostri, nello specifico alla mostra sul disegno Some Velvet Drawings (ArtVerona 2015) e alla mostra presentata in Galleria Bertoni, per analizzare il concetto di caverna-parete come display per l'opera su carta, che va a vestire e ad investire l'ambiente circostante.



La rassegna, promossa e organizzata dal Circolo ARCI Cervignano in partenariato con il Comune di Cervignano del Friuli, in collaborazione con Comune di Muggia, Proloco Cervignano, Associazione Espansione, CASA C.A.V.E. Visogliano, VivaComix, Teatro Pasolini, è tuttora in corso con la mostra I BAFFI ALLA GIOCONDA 2 presso il Museo d'Arte Moderna Ugo Carà di Muggia (TS).

StONE Gallery

via Roma 12

Cervignano del Friuli

UD

Orario - Ingresso: dalle 18.30 alle 20

Il 24/05/19

Per maggiori informazioni

Telefono: 3388454492

Email: orietta.masin@alice.it

Sito web: http://wwww.artecorrente.it