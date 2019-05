Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > CERVIGNANO DEL FRIULI

“Omo sanza lettere” ma non sanza film. Come il cinema ha raccontato l’ingegno di Leonardo da Vinci

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 alle ore 18.00 appuntamento con il terzo incontro del ciclo di conferenze LE VIE DI LEONARDO.

“OMO SANZA LETTERE” MA NON SANZA FILM. COME IL CINEMA HA RACCONTATO L’INGEGNO DI LEONARDO DA VINCI, si intitola questo incontro con WALTER ZELE presentato DIANELLA PEZ, della associazione Mathesis sezione di Udine.



Nella proposta di Walter Zele, il cinema è visto come strumento di svelamento privilegiato del personaggio Leonardo, oltre che testimonianza ragionata del clima culturale dell’epoca in cui visse. Nonostante il cinema non si sia occupato moltissimo finora di Leonardo da Vinci, viene offerta in questa conferenza un’ampia panoramica di come la settima arte abbia interpretato la sua genialità e le suggestioni che la sua esistenza romanzesca è riuscita ad alimentare. Alcuni titoli si occupano del personaggio Leonardo, altri della visione giallistica ed esoterica delle sue opere pittoriche e di ingegno. Si fa riferimento solo a film di sceneggiatura (non documentari), proponendo per ciascuno un breve estratto. In più, al pubblico cervignanese è riservato un raro contributo, una vera preziosità che, in omaggio al mistero che avvolge alcune opere del maestro, non verrà qui rivelato.



Questa iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli e del Circolo ARCI Cervignano, in collaborazione con Mithesis di Udine. Evento realizzato nell'ambito del partenariato per il progetto Casa della Musica 2019 sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio attività culturali - L.R. 16/2014



BREVE BIO: Walter Zele, filosofo e cinefilo, vive a Udine, dove

collabora con vari Enti tra cui il Visionario a progetti cinematografici che coinvolgono Cinema, Filosofia, Scienza.

“Omo sanza lettere” ma non sanza film. Come il cinema ha raccontato l’ingegno di Leonardo da Vinci

Casa della Musica

Largo Bradaschia

CERVIGNANO DEL FRIULI

UD

Orario - Ingresso: dalle ore 18 alle ore 20

Il 23/05/19

Per maggiori informazioni

Telefono: 0431388990

Email: casadellamusica@comune.cervignanodelfriuli.ud.it