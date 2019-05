Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

FESTA UTE DI FINE ANNO A SACILE, CON "MAGIA TRA LE NOTE"

Si chiuderanno ufficialmente giovedì 23 maggio con la festa di fine anno a Palazzo Ragazzoni a Sacile i corsi dell’Anno Accademico 2018/19 dell’UTE di Sacile e Altolivenza, progetto sostenuto dalla Regione Fruli Venezia Giulia insieme alla Fondazione Friuli, con il contributo dei Comuni di Sacile, Caneva e Polcenigo, oltre a Budoia, quest’anno per la prima volta aggiuntosi alla programmazione sul territorio.

L’Anno Accademico ha potuto contare inoltre sul patrocinio dell’Università IUSVE Istituto Universitario Salesiano di Venezia e sulla rinnovata partnership culturale con l’ISIS di Sacile e Bdugnera, in particolare con l’istituto Marchesini di Sacile, insieme al supporto dell’ADO-Associazione Donatori Organi Sezione di Pordenone e di Banca della Marca. Moltissime le collaborazioni attivate con diverse Associazioni del territorio per la realizzazione di lezioni, laboratori ed eventi culturali: tra le altre, Radio Palazzo Carli (media partner dell’UTE), la Filarmonica di Sacile, l’Accademia Italiana della Cucina-Delegazione di Pordenone, Gli Amici della Musica A. Romagnoli, Barocco Europeo, il Gruppo Micologico Sacilese, l’Associazione Naturalisti di Sacile, Imaginario Ass. Culturale per la promozione della fotografia, La Compagnia delle Rose di Pordenone, Cinemazero, Piccolo Teatro Città di Sacile, Thesis-Dedicafestival Pordenone, la delegazione pordenonese del FAI-Fondo Ambiente Italiano, la Biblioteca Civica R. Della Valentina, Circolo Controtempo-Il volo del Jazz. Una rete importante, che è cresciuta quest’anno grazie alla sinergia con nuovi sodalizi che hanno accolto l’invito dell’UTE a partecipare al ricchissimo calendario che è stato proposto ai soci e al pubblico, atraverso i Corsi generali attivati a Sacile, Polcenigo e Budoia, i laboratori creativi, artistici, linguistici, di scienze umane, salute e benessere realizzati con ampia partecipazione nelle tradizionali sedi di Sacile, Caneva ed anche a Polcenigo e i molti eventi culturali, reading, mostre, lezioni/spettacolo, cinema, incontri che hanno percorso tutto l’Anno Accademico improntato al tema-chiave “incantesimi&magie”.

E per chiudere in bellezza questa lunga e fruttuosa programmazione, l’incontro finale sarà suggellato da un momento musicale di “magia tra le note” in un repertorio molto originale, scelto come speciale itinerario tra le fascinazioni “esotiche” del mondo spagnolo, attraverso le canzoni languide ed appassionate di autori quali Manuel de Falla, Joaquin Rodrigo e Federico Garcia-Lorca. A proporle al pubblico UTE due giovani musicisti già corontati da una brillante carriera: il chitarrista Fabrizio Furci, friulano con studi ai Conservatori di Udine e Trieste e già importanti percorsi di perfezionamento e collaborazione musicale in ambito internazionale, e il mezzosoprano Liliia Kolosova, diplomata in Russia ed ora allieva in perfezionamento al Conservatorio di Udine, con diversi prestigiosi ruoli in produzioni liriche e concertistiche in Italia e all’estero.

Palazzo Ragazzoni

viale Zancanaro 2

Sacile

PN

Orario - Ingresso: 17.00 - ingresso libero

Il 23/05/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0434-72226

Email: info@utesacile.it

Sito web: http://utesacile.blogspot.it