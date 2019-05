Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > GO > Monfalcone

In data 8/6/2019 il gruppo CICAP Fr.V.G. (www.cicap.org/friuli) presenta la conferenza di Enrico Gazzola: "Cos'è la fisica?”. Un tuffo nella Fisica, dalle frontiere della conoscenza alle applicazioni tecnologiche. L'evento si terrà a Monfalcone (GO), presso la sede del Comitato rione Centro, con ingresso in Piazza Falcone e Borsellino, o in Androna del Campanile. Inizio: ore 17:30. Ingresso libero e gratuito.

