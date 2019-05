Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > CERVIGNANO DEL FRIULI

Riccardo Pratesi: LEONARDO TRA ARCHIMEDE E GALILEO

Secondo appuntamento del ciclo di conferenze LE VIE DI LEONARDO: L’UOMO, L’ARTISTA, LO SCIENZIATO E L’ATTUALITÀ DEL SUO PENSIERO con Riccardo Pratesi, fisico fiorentino, esperto di Dante Alighieri e di Galileo Galilei, collabora con il Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza (Firenze).

L'incontro, introdotto da Dianella Pez, è intitolato LEONARDO,TRA ARCHIMEDE E GALILEO.

Descrizione: Leonardo nasce a Vinci, a breve distanza da Firenze, e muore ad Amboise in Francia nel 1519; pochi decenni separano questa data dalla nascita di Galileo, avvenuta a Pisa nel 1564. Secoli invece separano i due toscani dal siracusano Archimede nato nel terzo secolo avanti Cristo. Ciò che li collega è sì un’immaginaria catena di sapere - che oggi si direbbe scientifico - ma anche la curiosità, la genialità, l’autonomia di pensiero, la novità del ragionamento. La matematica (e la dimostrazione) accomuna Archimede e Galileo; Leonardo, amico di matematici, la conosce e la utilizza, subendo

il fascino delle proporzioni e della prospettiva. Archimede e Leonardo sono uniti dalla passione per l’acqua oltre che per il carattere ingegneristico di molti loro progetti. Sono tutti tre pensatori liberi, con lo sguardo rivolto alla Natura, custode di un ordine che la “sperienza” (Leonardo) e le “sensate esperienze e certe dimostrazioni” (Galileo)

sono in grado di rivelare. “Il pensiero scientifico non è bagaglio di meri tecnicismi” dice Riccardo Pratesi nel volume da lui curato su Galileo “ bensì cultura a pieno titolo,sapere e strumento di sapere, linguaggio e discorso”. Con Leonardo e Galileo questa ampiezza culturale si fa realtà.



Una iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli e del Circolo ARCI Cervignano, in collaborazione con Mithesis di Udine. Evento realizzato nell'ambito del partenariato per il progetto Casa della Musica 2019 sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio attività culturali - L.R. 16/2014

