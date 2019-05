Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Giovedì 9 maggio 2019, ore 20.30, presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia, avrà luogo il Concerto inaugurale della XVI edizione del Concorso Internazionale Mercatali con l’esibizione del Trio Evocation (Croazia), 1° premio nella categoria musica da camera al Mercatali 2018, seguito da Giulio Tampalini (Italia), uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi classici europei.



Il Trio Evocación, formato dai chitarristi Lovro Peretic?, Ivan Šimatovic? e Luka Lovrekovic? (Croazia), è nato nel 2016 quando i suoi giovani componenti studiavano presso l’Accademia musicale di Zagabria. Il Trio tiene regolarmente concerti ed esibizioni sia in Croazia che all’estero e collabora con l’Ambasciata spagnola di Zagabria, al fine di promuovere e valorizzare il repertorio della chitarra spagnola. Il Trio collabora anche con il soprano Lana Maletic?, con la quale ha vinto il 2° premio al Concorso Internazionale di chitarra Enrico Mercatali di Gorizia nel 2017. Nel 2018 il Trio Evocación ha vinto il 1° premio al Concorso di Porec (Croazia), il 1° premio al Concorso musicale internazionale online IMKA, il 2° premio al Concorso Internazionale “Bistricki Zvukolik” e il 1° premio assoluto al Concorso “Mercatali” di Gorizia nella categoria musica da camera.



Giulio Tampalini è uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi classici europei: artista Warner Classics e vincitore del Premio delle Arti e della Cultura (2014), ha registrato più di 25 dischi solistici. Tampalini è docente di chitarra presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria Rovigo, tiene regolarmente corsi e Masterclass in tutta Italia e all’estero e nel 2001 ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano in onore del Papa.

Vincitore di alcuni dei maggiori concorsi di chitarra (tra i quali il Concorso Internazionale “Narciso Yepes” di Sanremo, il T.I.M. di Roma, il “De Bonis” di Cosenza, il “Pittaluga” di Alessandria, il “Fernando Sor” di Roma e il prestigioso “Andrès Segovia” di Granada) tiene concerti da solista e accompagnato da orchestre sinfoniche in tutta Italia, Europa, Asia ed America. Numerose sono le sue collaborazioni musicali, tra cui quella con le prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Nel 2003 il suo doppio CD “Francisco Tarrega: Opere complete per chitarra” è stato premiato con la Chitarra d’Oro al Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria come Miglior CD dell’anno.

Tra i numerosi dischi che ha pubblicato segnaliamo: il “Concierto de Aranjuez” di Joaquin Rodrigo per chitarra e orchestra (registrato con l’Orchestra del Festival Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli), Opere e Sonate per chitarra di Angelo Gilardino, la raccolta completa delle Sei Rossiniane di Mauro Giuliani, il Concerto n. 1 op. 99, il Quintetto op. 143 e il Romancero Gitano di Mario Castelnuovo-Tedesco, registrati con l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’opera completa per chitarra di Miguel Llobet e un DVD contenente tutte le opere per chitarra sola di Heitor Villa-Lobos, progetto realizzato per la prima volta al mondo su video.



Il Festival proseguirà venerdì 10 maggio 2019 presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia di Gorizia, dove alle ore 19.00 avrà luogo il Concerto dei vincitori del Concorso Bale-Valle Live Guitar 2018 con l’esibizione di Zeljana Jeric (Croazia), categoria Junior, seguita da Elia Portarena (Italia), 1° premio categoria concertisti.



Tutte le iniziative in programma nell’ambito del Festival sono a ingresso libero.



