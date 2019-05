Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

Studenti, in sella! Appuntamento sabato 11 maggio per la pedalata delle scuole.

Per chi non lo sapesse già, il gran freddo e la pioggia che lo scorso sabato hanno afflitto Udine hanno costretto la Polisportiva Malignani a posporre a sabato 11 maggio la pedalata ecologica “ Studenti in sella“. Stesso orario, stesso punto di ritrovo, stesso percorso di quello annunciato prima del tracollo climatico:

• alle ore tutti i partecipanti al 8.30 Parco del Cormor, con biciclette o altro mezzo su ruote con esclusiva forza motrice muscolare. Si accettano variazioni sul tema.

• partenza alle 9.00;

• Il percorso Udine - Buja ¬– Udine si svolge lungo il tracciato u¬fficiale della “Ciclabile Ippovia”, tra andata e ritorno 40 km che toccano Tavagnacco, Colloredo di Monte Albano, Urbignacco per arrivare al parco della biblioteca comunale di Buja da dove, dopo il ristoro, avrà inizio il rientro verso Udine.

• Il rientro è previsto per le ore 13,30, sempre al Parco del Cormor, dove ci sarà il gran finale con premi e pastasciutta.



Si ricorda che tutti i partecipanti devono essere muniti di biciclette dotate di freni e degli indispensabili accorgimenti di sicurezza e segnalazione, del casco. I ciclisti saranno affiancati da una squadra di volontari che presidieranno gli attraversamenti stradali, provvederanno all’assistenza meccanica e anche al recupero in caso di abbandono, dall’autoambulanza e da un camion-scopa per le pulizie on the road.



“Studenti in Sella”, non è una gara sportiva, ma un percorso da condividere, con premi finali donati dagli sponsor tecnici per le scuole con il maggior numero di iscritti, per le scuole che parteciperanno con biciclette d’epoca, per la scuola con la bici più innovativa. Nei giorni successivi, verrà consegnato un attestato di partecipazione … e, subito una maglietta per tutti i 350 già iscritti!



Giunta alla quinta edizione, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Udine, ha il sostegno dell’ufficio di Educazione fisica del M.I.U.R., è organizzata in collaborazione con la Consulta Studentesca, l’istituto “A. Malignani” e l’Associazione Donatori di Sangue di Udine. È aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori di Udine ma anche ai docenti ed ai collaboratori delle scuole. L’intento è trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della salute e del divertimento e al rispetto dell’ambiente ed all’ecologia.

E, per ricordare che una pedalata è sempre una lezione, rimane valida la citazione di Albert Einstain: “La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti.”



Udine

UD

Il 11/05/19

Per maggiori informazioni

Email: marco.michelutti1959@gmail.com

Sito web: http://www.studentiinsella.it