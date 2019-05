Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Cormòns

Festival Mercatali: Cormòns, mercoledì 8 maggio 2019, Concerto Athanor Guitar Quartet e Luisa Sello

Mercoledì 8 maggio 2019 il Festival Internazionale di Chitarra Classica Enrico Mercatali proseguirà a Cormòns dove alle ore 20.30, presso la Sala Civica di Palazzo Locatelli, si terrà il Concerto dell’Athanor Guitar, con la partecipazione straordinaria della flautista Luisa Sello.



Luisa Sello, definita dal New York Concert Review “artista dalla tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, suono generoso e grande charm”, suona in tutto il mondo ed è artista scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana. Nel suo curriculum figurano i nomi di R. Muti, T. Pinnock, A. Diaz, Wiener Symphoniker, Carnegie Hall, Juilliard School, Ph. Entremont, Thailand Symphony Orchestra, Teatro alla Scala di Milano, S. Sciarrino, B. Canino. Allieva di Raymond Guiot a Parigi e di Severino Gazzelloni a Siena, con studi accademici in Flauto e in Lingue e Letterature Moderne (Laurea e PhD), è titolare al Conservatorio di Trieste e professore ospite all’Università di Vienna. Artista testimonial Miyazawa, incide per Stradivarius e per Millennium di Pechino.



Athanor Guitar Quartet, composto da Maria Francesca Arcidiacono, Elisabetta Biondi, Mario Milosa e Fulvio Sain, è un progetto nato a Gorizia nel 2009 dalla passione di quattro musicisti con l’intento di proporre un repertorio multiforme, che spazia dal barocco al contemporaneo, privilegiando opere poco note e trascrizioni di brani nati per formazioni musicali o strumenti diversi.

Il Quartetto si è esibito in occasione di importanti manifestazioni, in Italia e all’estero, tra le quali il Festival Internazionale di chitarra classica “Progetto Mercatali”, la rassegna “Musica a 4 stelle”, la XVIII e la XX giornata FAI di primavera, la stagione 2011-2012 di Anà-Thema Teatro e il Festival Internazionale di chitarra classica “Valle armonica”, tenutosi a Bale (Croazia). Nel dicembre 2013 si è esibito con grande successo presso Palazzo Falconieri, sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma, in occasione della manifestazione culturale “Il Friuli incontra l’Ungheria”. Il Quartetto ha registrato il brano “Races, Sliwowitz and Anomalous Smiles” del compositore Giorgio Tortora per la casa editrice canadese Les Productions d’OZ. Ha partecipato a diversi concorsi chitarristici, in Italia e all’estero, ottenendo sempre lusinghieri risultati, tra cui il terzo premio nel 2010 ed il secondo premio nel 2015 al concorso internazionale di chitarra “Omiš Guitar Fest”, svoltosi ad Omiš (Croazia).



Il Festival Mercatali proseguirà giovedì 9 maggio 2019 a Gorizia, dove alle ore 20.30, presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia, avrà luogo il Concerto inaugurale della XVI edizione del Concorso Internazionale Mercatali con l’esibizione del Trio Evocation (Croazia) e del chitarrista Giulio Tampalini (Italia), uno dei più conosciuti e apprezzati chitarristi classici europei.

Tutte le iniziative in programma nell’ambito del Festival sono a ingresso libero.



Festival Mercatali: Cormòns, mercoledì 8 maggio 2019, Concerto Athanor Guitar Quartet e Luisa Sello

Sala Civica di Palazzo Locatelli

Piazza XXIV Maggio, 22

Cormòns

GO

Orario - Ingresso: 20.30

Il 08/05/19

Per maggiori informazioni

Email: info@ccmg.it