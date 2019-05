Mostre > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

LA MOSTRA DEI LABORATORI ARTISTICI UTE “FIL ROUGE” APRE A SACILE SABATO 4 MAGGIO

Seconda edizione a Sacile per la mostra “Fil Rouge”, collettiva che riunisce i lavori dei Laboratori artistici dell’UTE di Sacile e Altolivenza, curati dagli allievi e dai docenti come vetrina finale dei percorsi attivati durante l’Anno Accademico che si sta avviando alla sua conclusione. Sabato 4 maggio alle ore 16.00 la sede UTE di Borgo San Gregorio ospiterà l’inaugurazione di questo percorso espositivo, realizzato grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale di Sacile, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, nell’ambito dell’attività annuale dell’Associazione.

Sempre frequentatissimi, i Laboratori aritistici riuniscono varie tecniche attreverso corsi di durata annuale o semestrale: Pittura acrilica, condotto da Stefania Dal Mas, Disegno a mano libera, sotto la guida di Roberta Carminati, e Acquerello, curato da Marta Lorenzon, ai quali si aggiunge quest’anno il percorso dedicato alla Fotografia, tenuto da Giancarlo Rupolo.

Allievi e docenti hanno curato la selezione delle opere e l’allestimento, che trasformerà l’Ospitale di San Gregorio in una sorta di “Palazzo delle Arti”, mettendo a disposizione del pubblico una piacevole immersione all’interno dei diversi filoni scelti come forma espressiva, nella varietà anche dei temi e soggetti proposti.



La mostra resterà aperta, con ingresso libero, fino al 14 maggio, tutti i giorni in orario 16.00-19.00.

Ospitale San Gregorio

via Garibaldi 62

Sacile

PN

Orario - Ingresso: tutti i giorni ore 16-19 ingresso libero

Il 04/05/19

Telefono: +39-0434-72226

Email: info@utesacile.it

Sito web: http://utesacile.blogspot.it