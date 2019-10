Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

Udine, città del Quaglio - itinerari

Una serie di eventi per conoscere le chiese ei palazzi udinesi affrescati da Giulio Quaglio tra il 1692 e il 1724 e con essi la storia della città di Udine. Alla visita guidata segue un breve concerto di musica classica, su temi sacri e profani, a cura del M° Sebastiano Zorza, chiude la serata una presentazione di vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia.



Pittore europeo per eccellenza, l’artista, originario di Laino nella val d’Intelvi, fu protagonista assoluto tra Sei e Settecento del rinnovamento pittorico a Udine, in Friuli Venezia Giulia, quindi a Lubiana, e poi in Stiria e a Salisburgo, dove fu chiamato a dare prova della sua arte. Riportò in auge in area veneta la tecnica dell’affresco dopo anni di oblio, durante i quali erano prevalsi i teleri, le grandi tele dipinte, che meglio si confacevano al clima di Venezia. L’arte del Quaglio si sviluppa a Udine e in tutta l’Alpe Adria, attraverso temi sacri e profani, accostando i miti classici agli episodi biblici in un’affascinante continuità. A Udine lascia la sua opera fantasmagorica in numerosi siti tra Chiese, Cappelle e Palazzi, che restano i testimoni di questo fecondo maestroche tra Sei e Settecento rivoluzionò il gusto della committenza friulana. A Udine Giulio Quaglio affresca chiese e palazzi: Palazzo della Porta, Palazzo Strassoldo Mantica, Cappella del Monte di Pietà, Palazzo Daneluzzi Braida, Palazzo Attimis Maniago, Palazzo Antonini Belgrado, Chiesa di Santa Chiara, Palazzo Gallici Beretta, Chiesa di San Leonardo.



La partecipazione agli eventi è gratuita. La durata dell’evento è di circa un’ora e trenta minuti. Per ragione di spazio è richiesta la prenotazione.



Da Sabato 16 Febbraio 2019 a Domenica 1 Dicembre 2019



Udine

UD

Dal 16/02/19 al 01/12/19

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.itinerariafvg.it