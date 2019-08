Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > UD > Lignano Sabbiadoro e dintorni

Itinerario enogastronomico lungo il Fiume Stella

Ogni martedì a partire da giugno, la Lignano Sabbiadoro gestioni organizza un’escursione in bicicletta e barca sul Fiume Stella con sosta enogastronomica.



La partenza è prevista dal piazzale antistante la Terrazza a Mare alle 7.30 e prosegue fino all’Azienda Agricola Modeano dove dopo una visita all’azienda sarà possibile degustare alcuni vini della cantina ed eccellenze del territorio. Dopodiché l’escursione prosegue in bicicletta fino a Precenicco dove ci si imbarca per percorrere un tratto in barca sul fiume Stella fino a Lignano. Il servizio di trasporto in barca è effettuato dal Battello Santa Maria e il costo è di € 15 a persona, da pagarsi direttamente al fornitore del servizio.



Posti limitati.



La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare fino alle ore 17.00 del giorno precedente l'escursione, nelle seguenti modalità:

al numero +39 3488734734;

all'info point della Lignano Sabbiadoro Gestioni presso il piazzale di Terrazza a Mare.

Lignano Sabbiadoro e dintorni

UD

Dal 17/06/19 al 03/09/19

