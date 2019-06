Mostre > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Robert Doisneau. Across the Century

L’esposizione "Robert Doisneau. Across the Century" attraverso 88 stampe d’epoca, narra la passione fotografica dell’autore che ha più celebrato la bellezza misconosciuta della quotidianità, creando un immaginario collettivo basato sulla vita della gente comune.



Al Magazzino delle Idee sono esposte tutte le tematiche su cui Doisneau ha lavorato: la vita quotidiana, la vita di strada, i sobborghi, Parigi, i bambini, la ricostruzione della Francia dopo la seconda guerra mondiale. Una vera e propria passeggiata nel XX secolo, attraverso le sue immagini più iconiche come il Bacio all’Hotel de Ville, la fotografia più riprodotta in assoluto nella storia della fotografia, e altre meno note al grande pubblico.





Orari

Da martedì a domenica: 10:00 – 19:00

Lunedì chiuso



Aperture straordinarie:

domenica 21 lunedì 22 aprile

giovedì 25 aprile

mercoledì 1 maggio



Biglietti

Intero €6,00

Ridotto* € 4,00

Magazzino delle idee

Corso Camillo Benso Conte di Cavour, n.2

Trieste

TS

Dal 13/04/19 al 23/06/19

Per maggiori informazioni

Email: info@magazzinodelleidee.it

Sito web: http://www.magazzinodelleidee.it