Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > GO > Monfalcone

Petrolio e puzza di zolfo

In data 11/5/2019 il gruppo CICAP Fr.V.G. (www.cicap.org/friuli) presenta la conferenza di Aldo Vesnaver: "Petrolio e puzza di zolfo". Il petrolio, fra esigenze pratiche e disinformazione. L'evento è organizzato dal Comitato Rione Centro, e si svolgerà a Monfalcone, presso la sala conferenze del Palazzetto Veneto, in via S. Ambrogio 12, alle 17.30.

Ingresso libero e gratuito.



Negli ultimi decenni si è parlato tantissimo di petrolio, e non sempre in modo scientificamente attendibile.



Se è vero che l'uso dei combustibili fossili è una concausa importante del riscaldamento globale, è innegabile che il nostro mondo, oggi, vada a petrolio, e che sarà così ancora per un po'. Sentiamo l'opinione di un geofisico, che si è occupato direttamente del tema in questione, e che ci aiuterà a distinguere fra conoscenza scientifica e disinformazione.

Si tratta di Aldo Vesnaver, dirigente di ricerca presso OGS, e per molti anni ricercatore anche presso Saudi ArAmCo, la maggior compagnia petrolifera del mondo.



Petrolio e puzza di zolfo

Palazzetto Veneto

Via Sant'Ambrogio, 12

Monfalcone

GO

Orario - Ingresso: 17.30 - 19.05

Il 11/05/19

Per maggiori informazioni

Email: cicapfvg@gmail.com