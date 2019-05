Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Maggio: eventi con l'Orchestra di fiati di Trieste

Molti gli eventi a maggio con l'Orchestra di fiati di Trieste.

Ecco il calendario:



2 maggio 2019, ore 18:00

LEZIONI APERTE - LA CHITARRA ATTRAVERSO I SECOLI

M° Ivan Semenzato e m° Laurentiu Claudiu Stoica e i loro allievi

Caffè letterario Lettera Viva

Ingresso libero



4-5 maggio 2019

MASTERCLASS DI BATTERIA E PERCUSSIONI

M° Filippo Lattanzi e m° Gabriele Petracco

Sala Teatro Piccola Fenice

Iscrizioni entro il 22 aprile 2019



5 maggio 2019, ore 19:30

I’VE GOT RHYTHM

Concerto di chiusura del masterclass di batteria e percussioni

Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste e percussioni soliste Filippo Lattanzi e Gabriele Petracco

Sala Teatro Piccola Fenice

6€ intero, 4€ ridotto



9 maggio 2019, ore 18:00

LEZIONI APERTE - SAX FAMILY

M° Giorgio Giacobbi e i suoi allievi

Caffè letterario Lettera Viva

Ingresso libero



10 maggio 2019, ore 20:30

LETTERE D’AMORE DELL’800 ROMANTICO

Ensemble della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste e il soprano solista Anna Viola

Sala Teatro Piccola Fenice

8 € intero, 6 € ridotto



18 maggio 2019, ore 20:30

FLAUTO TRAVERSO IN CONCERTO

Alessandro Vigolo, Ettore Michelazzi, Sara Radin e con la partecipazione di Giorgio Blasco

Sala Teatro Piccola Fenice

8 € intero, 6 € ridotto



18-19 maggio 2019

SAGGI DI FINE ANNO

Docenti e allievi della Scuola di Musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi”- Città di Trieste - Sede di Trieste

Ricreatorio Nicolò Cobolli

Ingresso libero



19 maggio 2019, ore 20.30

CONCERTO D’APERTURA CULTOMUSICA

Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste

Cattedrale di San Giusto

Ingresso libero



22-23 maggio 2019

SAGGI DI FINE ANNO

Docenti e allievi della Scuola di Musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi”- Città di Trieste - Sede di Udine

Hall Sala Scrosoppi - Seminario Arcivescovile di Udine

Ingresso libero



24 maggio 2019, ore 20:00

GRAN CONCERTO CHITARRISTICO

Concerto di apertura del Festival Internazionale Chitarristico

Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste, Gorizia Guitar Orchestra

diretta dal m° Claudio Pio Liviero, chitarre soliste: Pierluigi Corona, Kutsi Gulsever, Laurentiu Claudiu Stoica, Ivan Semenzato e Duo BRAGAL

Sala Teatro Piccola Fenice

8 € intero, 6 € ridotto



24-25-26 maggio 2019

FESTIVAL INTERNAZIONALE CHITARRISTICO

M° Stefan Skrilecz, m° Pierluigi Corona e docenti di chitarra della Scuola di

Musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste m° Laurentiu Claudiu Stoica, m° Ivan Semenzato e m° Kutsi Gulsever

Sala Teatro Piccola Fenice

Iscrizioni entro il 13 maggio 2019



25-26 maggio 2019

SAGGI DI FINE ANNO

Docenti e allievi della Scuola di Musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste - Sede di Trieste

Ricreatorio Nicolò Cobolli

Ingresso libero



CIVICA ORCHESTRA DI FIATI "GIUSEPPE VERDI" - CITTÀ DI TRIESTE

Via Besenghi 2 - 34131 Trieste

info@orchestradifiati.it - +39 338 35 28 942 - www.orchestradifiati.it





