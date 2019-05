Mostre > Friuli Venezia Giulia > TS > TRIESTE

TAROCCHI di Ugo Pierri+ ARCANA Mostra collettiva. Trieste

Associazione Culturale Daydreaming Project in collaborazione con Knulp e Casa della Musica presenta

Sabato 13 aprile 2019 ore 18

TAROCCHI

mostra personale di Ugo Pierri

Bar libreria Knulp, Via Madonna del Mare 7a, Trieste

ARCANA

mostra collettiva

Sabato 13 aprile ore 20

Casa della Musica, Via dei Capitelli 3, Trieste

a seguire Tarots Portrait Party a tema arcani maggiori a cura di Vanni Napso, DJ Set e letture dei Tarocchi di Irina

esporranno:

Æno China

AKAB

Christian Fermo

Samantha Fermo

Vanni Napso

Simon Nuttall

Fabio Magnasciutti

Debora e Andro Malis

Guglielmo Manenti

Roxana Munchen

Sergio Pancaldi

Ugo Pierri

Andy Prisney

Shanti Rachetti

Giada Sancin

Francesco Visc?so



Mostre a cura di Paola Frausin e Nanni Spano



Continua la collaborazione con una doppia mostra sugli Arcani Maggiori dei Tarocchi tra DDProject, Casa della Musica e Knulp.



Si inaugura l'evento alle 18 con la personale di Ugo Pierri, per poi spostarsi alle 20 in Casa della Musica per l'inaugurazione della mostra collettiva a cui seguirà DJSet, Tarots Portrait Party di Vanni Napso, incontro collaudato proposto dal DDPrject dove chi lo desidera può mettersi in gioco in un set fotografico professionale e vedrà il ritorno di Irina che leggerà i Tarocchi ai partecipanti.

Gli incontri sono gratuiti.

I tarocchi sono delle carte contenenti simboli che, collegati alla vita umana, possono fornirne interessanti interpretazioni.

Di origine incerta, ma con ispirazioni presenti in culture antiche lontane tra loro (Cina, antica Grecia, Persia, Egitto, Europa), i tarocchi presentano degli archetipi universali, a suggerire origini, vie evolutive e destini comuni all'umanità intera.

Studiati e affrontati nei secoli nella loro corrispondenza con simbologia, cabala, numerologia, astrologia, gli arcani verranno proposti da alcuni autori, nella loro personale interpretazione, in una doppia inaugurazione:





Ugo Pierri, pittore inediale, poeta crepuscolare, scrittore di racconti è nato a Trieste nel 1937, dove attualmente vive e lavora. Si è formato alla scuola di Anita Pittoni. Ha pubblicato diversi libri: "Aiku Lokali, Football party" (undici poesie per il gioco del calcio), Via Canova 26 (racconto con tarocchi), "Le avventure di Pinocchio" (illustrazioni), "Noi parrocchiani", "Selezione celeste", "La gabbia del pane (racconto di un fannullone)", "Lo zodiaco", "Mamie Blu", "Icaro depennato". La sua attività nel campo della pittura è documentata dal recente Catalogo (Trieste, Battello Stampatore, 2000). Pubblica il foglio "Ossetia, l'eco del popolo oppresso" e cura le "Edizioni del Lastrico"



info

nanni spano 3337245244

staff@ddmagazine.it

Bar Libreria Knulp

Via Madonna del Mare 7a

TRIESTE

TS

Orario - Ingresso: 10:00 24:00

Dal 13/04/19 al 08/05/19

