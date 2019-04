Mostre > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

ART IN THE SEVENTIES. GALLERIA TOMMASEO 1974–1979.



La Galleria Tommaseo nasceva 45 anni fa.

Un incalzante susseguirsi di proposte molto stimolanti e non facilmente fruibili a Trieste in quegli anni, spesso nate da progetti di estrema arditezza curatoriale.

La mostra restituisce con opere e documenti lo spirito delle scelte espositive dei primi cinque anni della effervescente direzione artistica di Franco Jesurun che dà una informazione ad ampio spettro sull’arte contemporanea del secondo Novecento, caratterizzando lo spazio triestino di via Canalpiccolo per l’aggiornato sguardo sulle avanguardie internazionali, sulle realtà emergenti dell’arte italiana, sui giovani artisti del nostro territorio.

Opere di: Rodolfo Aricò, Renato Barisani, Renate Bertlmann, Paul Bowen, Luciano Celli, Manuel Chetcuti, Enzo Cogno, Sanja Ivekovi?, Maria Lai, Emanuela Marassi, Fabrizio Plessi, Rudolf Schwarzkogler, Livio Schiozzi, Mario (Piccolo) Sillani, Turi Simeti, Edward Zajec, Alberto Zilocchi.

Documenti su: Robert Adrian, Rosario Bruno, Linda Christanell, Mario Deluigi, Piero Dorazio, «Grafica pop americana e inglese», «L.H.O.O.Q.», Urs Lüthi, Ian McKeever, «Moltiplicazione», Giorgio Morandi, «Narrative Art», Annibale Oste, Nino Ovan, Gino Pellegrini, Robert Rauschenberg, Carmelo Zotti.





Trieste, Studio Tommaseo, in via del Monte 2/1, dal 6 al 27 aprile 2019 (orario martedì-sabato 17-20).

A cura di Giuliana Carbi Jesurun per Studio Tommaseo e Trieste Contemporanea.

In collaborazione con L’Officina e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



ART IN THE SEVENTIES. GALLERIA TOMMASEO 1974–1979.

via del Monte 2/1

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 18.30 - 20.30

Dal 06/04/19 al 27/04/19

Per maggiori informazioni

Telefono: 040639187

Email: info@triestecontemporanea.it

Sito web: http://www.triestecontemporanea.it