Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > CERVIGNANO DEL FRIULI

“NON HA MAI QUIETE”: L’ACQUA E LE FIGURE FEMMINILI IN LEONARDO

La Casa della Musica di Cervignano del Friuli si dispone nel 2019, per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune e del Circolo ARCI Cervignano (in collaborazione con Mithesis di Udine), ad accogliere e a celebrare una parte, inevitabilmente piccola, della creatività e della genialità di Leonardo da Vinci, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte, avvenuta a Parigi nel 1519. Quattro relatori, provenienti da diversi ambiti della cultura e della ricerca, portano a Cervignano le proprie riflessioni intessute in una trama che, pur centrata sulla figura di Leonardo, la oltrepassa volgendo l’attenzione a ciò che la storia dell’uomo, dell’artista, dello scienziato, ha da dire sul presente.



LE VIE DI LEONARDO

L’uomo, l’artista, lo scienziato e l’attualità del suo pensiero

CICLO DI CONFERENZE DEDICATE A LEONARDO DA VINCI

NEI 500 ANNI DALLA SUA MORTE

prende avvio con “NON HA MAI QUIETE”: L’ACQUA E LE FIGURE FEMMINILI IN LEONARDO. Un incontro con Valentina Fortichiari

introdotto da Dianella Pez



Fortichiari, milanese, nuotatrice, scrittrice, critica letteraria, è da sempre studiosa di Leonardo da Vinci, e ne ha scritto una biografia ed un romanzo. Il tema dell'incontro ruota intorno ad un Leonardo affascinato dall’acqua, dai suoi vortici, dalla sua potenza. Ammira l’acqua, ne progetta percorsi. Allo stesso modo è attratto dal volto umano, dalla sua mobilità, dall’espressività e fluidità, che rendono enigmatici e misteriosi i ritratti per cui è passato alla storia.



“NON HA MAI QUIETE”: L’ACQUA E LE FIGURE FEMMINILI IN LEONARDO

Casa della Musica

L.go Maestro Galliano Bradaschia

CERVIGNANO DEL FRIULI

UD

Il 05/04/19

Per maggiori informazioni

Telefono: 3388454492

Email: orietta.masin@alice.it

Sito web: http://wwww.artecorrente.it