Mostre > Friuli Venezia Giulia > PN > Pordenone

Gradimir Smudja "da Leonardo a Picasso, viaggo a fumetti nella Storia dell'Arte"

Un excursus di cento tavole dell’artista serbo Gradimir Smudja che ripercorre – attraverso il virtuosismo, l’ironia, la vivacità e l’incondizionata passione per il racconto – un meta-viaggio a fumetti nella storia dell’arte in compagnia degli artisti più importanti. Il tratto raffinatissimo di Gradimir Smudja, l’attenzione infinitesimale ai dettagli, l’amore per le citazioni e i tantissimi livelli di lettura delle sue tavole sono sempre accompagnati dalla leggerezza, da una visione affettuosa e profonda dell’arte e delle sue declinazioni. Grazie ai suoi personaggi, Smudja attraversa i secoli più importanti della storia dell’arte europea insegnandone i tratti distintivi e i significati, e sfatandone i miti.

Gradimir Smudja "da Leonardo a Picasso, viaggo a fumetti nella Storia dell'Arte"

PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli

viale Dante 33

Pordenone

PN

Orario - Ingresso: mar-ven 15:30-18:30, sab-dom 10,00-20,00

Dal 09/12/18 al 05/05/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0434-392941

Email: info@paff.it

Sito web: http://www.paff.it