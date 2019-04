Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Mystero: atto unico

In data 12/4/2019 il gruppo CICAP Fr.V.G. (www.cicap.org/friuli) ripresenta la conferenza-spettacolo “Mystero: atto unico”, con l’illusionista Step. L’evento si terrà a Trieste, presso l’Università della terza età, a partire dalle 17:00, in aula B, 1° piano. Ingresso in via Corti 1/1.

Università della 3° età

Via Corti 1/1

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 17.00

Il 12/04/19

Per maggiori informazioni

Email: cicapfvg@gmail.com