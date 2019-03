Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Cormons

SUGGESTIONI 2019 – ‘Linguaggi silenziosi’, la vetrina della danza a Cormons

Conto alla rovescia per l’edizione 2019 di ‘SUGGESTIONI, Linguaggi silenziosi’ – Vetrina per le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia promosso da ERT Ente Regionale Teatrale - Circuito Multidisciplinare del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con a.ArtistiAssociati, in programma sabato 23 (alle 20.30) e domenica 24 marzo (alle 17.30) al Teatro Comunale di Cormons.

Il titolo scelto per la dodicesima edizione della vetrina, Linguaggi silenziosi, paragona lo studio della danza allo studio di un nuovo linguaggio: ogni movimento è una parola, ogni passo una nuova punteggiatura. Il linguaggio della danza però non si gode con le orecchie ma con gli occhi; l'arte dell'orazione diventa dunque l'arte del movimento. “Il ballerino è un oratore che parla un linguaggio silenzioso.” (Igor Stravinsky)

Lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare l’impegno, la passione, il sacrificio ed il rigore con cui i giovani danzatori si dedicano all’arte coreutica e dar loro un’opportunità di visibilità, in un’atmosfera di socializzazione e sano confronto tra tutti i partecipanti.

E proprio di partecipanti parliamo: ben 26 scuole di danza si presenteranno all’appuntamento suddivisi fra sabato, alle 20.30, e domenica, alle 17.30. Saliranno sul palco: Élever_Contatto Danza – Cormons, Broadway Dance Studio – Udine, Viento Flamenco – Udine, Liceo Marinelli – Udine, Scuola Di Danza Ceron – Udine, Le Scarpette Rosse – Cordenons, Ballet Club – Ronchi dei Legionari, Ventaglio – Trieste, Movartex – Monfalcone, Art Academy – Sagrado, Gea Danza – Sgonico, Rde?a Zvezda – Sgonico, Danza Giselle – Mortegliano, Movimento Espressivo – Pieris, Axis Danza – Udine, The Lab Formazione Danza – Staranzano, Salice Verde – Trieste, Studio Danza – Pordenone, Coppelia – Monfalcone, Ml Danza – Sacile, Liceo Coreutico Uccellis – Udine, Arte Danza – Monfalcone, Polisportiva Muggia '90, Dna Danza – Udine E Tricesimo, Tersicore Città Di Gorizia., Balance Dance Lab - Martignacco.

Le serate vedranno come ospite Azzurra Schena, prima ballerina del Balletto di Roma, che arricchirà la rassegna esibendosi in due assoli.

Teatro Comunale di Cormons

via Nazario Sauro 17

Cormons

GO

Orario - Ingresso: 20.30 - 17.30

Dal 23/03/19 al 24/03/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0481-630057

Email: suggestioni2019@gmail.com

Sito web: http://artistiassociatigorizia.it