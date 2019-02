Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > -- > Innsbruck

Weinmesse Innsbruck 2019

La Weinmesse di Innsbruck è un importante evento fieristico dedicato al vino.

Ad Innsbruck in Tirolo dal 21 febbraio 2019 protagonisti i migliori vini austriaci ed esteri.



L’evento fieristico tirolese consente ai visitatori di conoscere decine di cantine internazionali grazie ai circa 180 espositori provenienti da 8 nazioni diverse, 1500 diversi vini da oltre 30 vitigni nazionali ed esteri, assieme a una selezione di distillati, brandy e vini frizzanti di altissima qualità.



Presente in questa edizione anche la Regione Friuli Venezia Giulia con le cantine:



- I Magredi di Domanins - PN (www.imagredi.com)



- Azienda Agricola Sancin di San Dorlico della Valle - TS (www.sancin.com)



Per tutte le informazioni sulla Weinmesse Innsbruck e per l'elenco di tutti gli espositori visitare il sito web: www.cmw.at





Fiera di Innsbruck



Innsbruck

--

Dal 21/02/19 al 23/02/19

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.cmw.at