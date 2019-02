Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

IL DIALETTO TRIESTINO SUL PALCO DI “SCENARIO” A SACILE CON “VIVA L’A… CHE NUMERI!”

Ancora una serata di festa sabato 2 febbraio sul palco del Teatro Ruffo di Sacile per la rassegna “Scenario” del Piccolo Teatro: la Compagnia degli Ex-Allievi del Toti di Trieste riceverà infatti l’omaggio del pubblico e i Premi conquistati lo scorso anno nell’ambito della passata stagione, ovvero quello per lo spettacolo più gradito e il Premio Edmondo Trivellone per il miglior allestimento di scene e costumi, riconoscimento intitolato alla memoria dell’indimenticato scenografo e vicepresidente del Piccolo Teatro.

Per questo nuovo appuntamento con la risata in dialetto triestino, il gruppo presenta a Sacile l’ultimo allestimento, fresco di debutto sul palco della Stagione di teatro amatoriale dell’Armonia. “Viva l’A… che numeri!” è il divertente adattamento, a cura di Roberto Tramontini, della commedia di Atos Setti dal titolo “La fortuna si diverte”, qui allestita per la regia di Paolo Dalfovo.

La vicenda è ambientata negli anni Sessanta, decade al centro anche di altri allestimenti scelti per il cartellone del Piccolo Teatro, in omaggio al Cinquantesimo della Compagnia, nata appunto nel 1969. Siamo nella Città Vecchia di Trieste al pianoterra di piazza Barbacan, dietro l’Arco di Riccardo, dove la famiglia di Stefi e Pino vive sbarcando il lunario con difficoltà, avendo due figli ancora da maritare e portando vino con l’Apecar per le osterie. Pino, però, ha un “amico” - oggi si chiamerebbe “amico virtuale” – e si sa, chi trova un amico, trova un tesoro! Il mito della vecchia Austria ha infatti impresso nel “subconscio” di Pino una gran bella medaglia e allora forse la fortuna può anche girare… però attenzione, perché ogni medaglia ha anche il suo bel rovescio…

Senza svelare troppo la trama, si può aggiungere solo che la verve del dialetto e i colpi di scena non mancheranno di sorprendere e divertire il pubblico di Scenario anche in questa occasione, che prosegue con successo la Stagione degli Anniversari del Piccolo Teatro, sostenuta dal Comune, dalla Fondazione Friuli e dal contributo di Banca di Cividale.

Sipario alle ore 21.

IL DIALETTO TRIESTINO SUL PALCO DI “SCENARIO” A SACILE CON “VIVA L’A… CHE NUMERI!”

Teatro Ruffo

piazza Duomo

Sacile

PN

Orario - Ingresso: 21 - interi 8€ - ridotti 6€

Il 02/02/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-366-3214668

Email: piccoloteatrosacile@gmail.com

Sito web: http://www.piccoloteatro-sacile.org