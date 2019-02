Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

FILOSOFIA E PSICOLOGIA ALL'UTE DI SACILE, CON IL PATROCINIO DELL'UNIVERSITÀ IUSVE

L’anno 2019 riparte all’UTE di Sacile con una serie di proposte didattiche che si fregiano, per la prima volta, del Patrocinio delloi IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia-Mestre, aggregato all’Università Pontificia Salesiana di Roma, che ne rilascia i titoli e gradi accademici.

Nell’ambito della sperimentazione avviata già negli ultimi due Anni Accademici UTE, le materie che caratterizzano i corsi IUSVE, indirizzati soprattutto all’ambito della formazione, educazione, della comunicazione e del sociale, sono state inserite nel programma dei Corsi genrali UTE di Sacile, con la presenza di professori e ricercatori dell’Istituto, per i corsi di Filosofia e Psicologia.

Il Patrocinio è stato dunque concesso per la programmazione 2018/19 in considerazione della proficua collaborazione avviata, che permette agli allievi UTE di poter beneficiare della presenza di docenti di livello universitario e ad alcuni giovani dottori magistrali, in alta formazione post-lauream presso lo IUSVE, di poter aggiungere una proficua esperienza di insegnamento e laboratorio.

Tre gli incontri in programma per l’ambito della Psicologia, presso la sede UTE di Borgo San Gregorio a Sacile (in orario 15-17): sull’argomento “Memoria e attenzione”, svolto la scorsa settimana dalla dott.ssa Valentina Favaro, sulla “Struttura di personalità”, in progamma giovedì 17 gennaio a cura della dott.ssa Anna Chiara Pignaffo, e quindi sulle “Dinamiche di gruppo”, che sarà condotto giovedì 24 gennaio dal dott. Enrico Orsenigo.

Tre anche gli appuntamenti con la Filosofia, tenuti nuovamente dal prof. Michele Marchetto, docente di Filosofia dell’educazione e Antropologia filosofica e comunicazione” presso lo IUSVE. Il tema scelto quest’anno dalle lezioni (in programma il 22 e 29 gennaio e il 7 febbraio, stessa sede e orario) sarà “Land’s End”, ovvero uno sguardo sulla “modernità” nata dalle riflessioni filosofiche e psicologiche tra Otto e Novecento, con autori come Nietsche, Schopenhauer e Freud, che hanno profondamente cambiato i punti di riferimento nella riflessione sulla condizione umana.

Novità poi di quest’anno sarà anche un vero “Laboratorio di Filosofia” che permetterà ad un gruppo ristretto di allievi (su iscrizione) di approfondire questioni più puntuali, con un percorso guidato sempre dal prof. Marchetto. Saranno 4 incontri dal 5 al 26 febbraio su “Le caverne di Platone”: dai riferimenti alla Grecia antica alle intepretazioni platoniche in età moderna, con interessanti accostamenti tra i testi del filosofo e spunti cinematografici contemporanei sugli stessi temi (realtà-illusione, conoscenza e responsabilità morale, libertà, manipolazione).

Per informazioni sui corsi e iscrizione al laboratorio: Segreteria di Sacile (da lunedì a giovedì ore 15.00-18.30), tel. 0434 72226.

FILOSOFIA E PSICOLOGIA ALL'UTE DI SACILE, CON IL PATROCINIO DELL'UNIVERSITÀ IUSVE

Ute-Ospitale di S. Gregorio

via Garibaldi 62

Sacile

PN

Orario - Ingresso: vari

Dal 17/01/19 al 26/02/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-043472226

Email: info@utesacile.it

Sito web: http://utesacile.blogspot.it