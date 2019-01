Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

PICCOLO TEATRO IN SCENA A SACILE CON “LA FAMIGLIA DELL’ANTIQUARIO” DI GOLDONI

Sarà la commedia “La famiglia dell’antiquario” di Goldoni ad inaugurare a Sacile la nuova stagione di “Scenario”, la rassegna del Piccolo Teatro Città di Sacile che arriva al suo ventennale, proprio nell’anno in cui la Compagnia festeggia i suoi 50 anni di fondazione.

Sabato 19 gennaio al Teatro Ruffo la produzione del Piccolo Teatro sarà presentata, oltre che per il pubblico serale della stagione, anche in matinée per gli studenti degli Istituti Superiori di Sacile, grazie alla collaborazione di docenti e Dirigenti, e dell’Amministrazione comunale, che sostiene il calendario della manifestazione insieme alla Fondazione Friuli e alla Banca di Cividale.

L’occasione del Cinquantennale è infatti propizia per riallestire, sul palco dove aveva debuttato nel 2014, uno spettacolo che ha rappresentato per l’Associazione una vera sfida, avendo al suo interno una “doppia trama” e una commistione di maschere della commedia dell’arte e di personaggi del nuovo teatro borghese, che Goldoni all’epoca stava appunto faticosamente tentando di imporre ai suoi contemporanei. La storia vede da un lato le stramberie dell’antiquario dilettante, il Conte Anselmo, che, preso dalla mania delle antichità, si fa facilmente gabbare, e “spennare”, dai compari-bricconi Arlecchino e Brighella, mentre dall’altro lato in casa si fronteggiano la Contessa Isabella, nobile ma con pochi beni al sole, e la nuora Doralice, ricca figlia del borghese Pantalone, fatta sposare al contino Giacinto per risollevare le dissestate finanze familiari. Inutile dire che suocera e nuora, come Goldoni stesso ammette, non sono sempre fatte per andare d’accordo, specie se si sentono anche rivali nelle attenzioni di un aitante Cavaliere amico di casa…

Il cast della commedia, in buona parte rinnovato rispetto al primo debutto dello spettacolo, si presenta nuovamente al pubblico di Sacile sotto la regia di Filippo Facca per festeggiare insieme l’avvio della Stagione degli Anniversari, che segnerà tutto il 2019 con diversi appuntamenti, performance, incontri didattici, eventi di cultura teatrale.

PICCOLO TEATRO IN SCENA A SACILE CON “LA FAMIGLIA DELL’ANTIQUARIO” DI GOLDONI

Teatro Ruffo

piassa Duomo

Sacile

PN

Orario - Ingresso: 21 - interi 8€ - ridotti 6€

Il 19/01/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-366-3214668

Email: piccoloteatrosacile@gmail.com

Sito web: http://www.piccoloteatro-sacile.org