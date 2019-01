Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

S.T.E.M. Girls Wanted

S.T.E.M.: dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics, è un acronimo utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e i relativi corsi di studio e percorsi professionali. Girls: ormai lo sanno tutti, significa ragazze. Wanted: ricercato speciale.



Sono le giovani donne in procinto di iscriversi alle scuole superiori o all’università ad essere le ricercate speciali, a dover essere incoraggiate ad orientarsi verso studi ad indirizzo scientifico. La scarsa presenza femminile nei percorsi formativi in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico continua a rappresentare un elemento critico nella direzione di una crescita economica e sociale inclusiva, oltre che intelligente e sostenibile della società contemporanea.



Raccogliendo le istanze più avanzate provenienti dal mondo del lavoro, l’Istituto Malignani di Udine organizza una tavola rotonda a loro dedicata, attorno alla quale siederanno personalità femminili esponenti di carriere in ambito S.T.E.M., tra cui la Prof.ssa Susanna Terracini, Presidente per due mandati dell’associazione internazionale European Women in Mathematics, la Prof.ssa Maria Peressi, Professore Associato di Fisica della Materia Condensata presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste, la Dott.ssa Federica Cattonaro, A.D. di IGA Technology Services S.r.l., azienda di servizi di sequenziamento di DNA e RNA, la Dott.ssa Chiara Cristini, esperta in mercato del lavoro e S.T.E.M.

Sono professioniste, donne, mamme che non hanno rinunciato alla loro vita privata in favore di un lavoro o della famiglia ma hanno portato avanti il proprio talento e i propri interessi: anche questa una lezione da tenere a mente.

La tavola rotonda, aperta dalla Dott.ssa Anna Mareschi Danieli Presidente di Confindustria Udine, sarà interamente condotta e moderata da allieve del Liceo delle Scienze Applicate e dell’Istituto Tecnico Industriale.



L’evento vuole anche essere un omaggio alla prof.ssa Eliana Ginevra, geniale donna di scienza e indimenticata docente del Malignani.







S.T.E.M. Girls Wanted

viale Leonardo da Vinci, 10

Udine

UD

Orario - Ingresso: 8:45;11:00

Il 19/01/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0432-46361

Email: cecilia.rizzotti@malignani.ud.it

Sito web: http://www.malignani.ud.it/