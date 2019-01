Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > PN > Pordenone

NICOLA DI BENEDETTO e VALENTINA KAUFMAN - I CONCERTI DELLE 18

NICOLA DI BENEDETTO, VALENTINA KAUFMAN

I CONCERTI DELLE 18:



Classe 2001, Nicola Di Benedetto ha vinto nel 2017 due importanti concorsi internazionali: il Golden Classical Music Awards di New York, che lo ha portato a debuttare alla Carnegie Hall, e il London Grand Prize Virtuoso, debuttando alla Royal Albert Hall di Londra. Si sta attualmente perfezionando nella classe del M° Pavel Berman.



La giovane pianista Valentina Kaufman proviene dal Conservatorio di Lugano, dove si sta attualmente perfezionando nella classe di Anna Kravtchenko. Il Teatro Verdi di Pordenone, attraverso questo programma, si porrà una volta di più al centro della valorizzazione dei giovani artisti, proponendo un appuntamento che costituirà l'occasione della formazione di un nuovo duo.



programma:

musiche di Franck, Sarasate, Grieg, Ravel per violino e pianoforte



Intero €8,00 *Under 26: Gratuito

Abbonati Stagione 2018/2019

Omaggio €4,00



per prenotazioni scrivere:

biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it

Teatro Verdi Pordenone

Via Roma 3, 33170 Pordenone (pn)

Pordenone

PN

Orario - Ingresso: 18:00

Il 12/05/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0434-247624

Email: biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it

Sito web: http://www.comunalegiuseppeverdi.it