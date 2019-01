Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Gradisca d'Isonzo

C'era una volta e ora dov'è a Gradisca per tutta la famiglia

Un mondo divertente ed emozionante per trascorrere la domenica pomeriggio in famiglia e tra amici: grandi e piccoli insieme a teatro per vivere momenti magici e far volare la fantasia. Un nuovo appuntamento è fissato domenica 13 gennaio, alle 16, con la rassegna SpazioRagazzi, che proporrà lo spettacolo prodotto da a.ArtistiAssociati ‘C’era una volta e ora dov’è?’, di Enrico Cavallero, anche in scena assieme Serena Finatti.

C’era una volta…e ora dov’è? Dov’è la storia che più ci piace ascoltare? La favola in cui i bambini riescono meglio a immedesimarsi? Quanto è importante il gioco e la finzione per favorire l’apprendimento e la crescita cognitiva? E cosa succede quando i grandi si lasciano coinvolgere nei giochi riacquistando la capacità di essere complici?

Luigi e Mavi sono due fratelli di età diversa, con interessi ed esigenze differenti. Sono a casa da soli quando un black out li catapulta in un mondo fantastico fatto di storie incredibili e affascinanti. D’un tratto si trovano ad impersonare personaggi storici e fiabeschi e giocando a recitare si scambiano emozioni e conoscenze trasformando il loro gioco in un fantastica esperienza di crescita e apprendimento.

Nuovo Teatro Comunale di Gradisca

via Ciotti 1

Gradisca d'Isonzo

GO

Orario - Ingresso: 16.00

Il 13/01/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0481-969753

Email: info@artistiassociatigorizia.it

Sito web: http://artistiassociatigorizia.it