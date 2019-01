Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

La cena delle belve

La cena delle belve di Vahè Katcha, elaborazione drammaturgica di Julien Sibre.

Versione italiana di Vincenzo Cerami, con Marianella Bargilli, Francesco Bonomo, Maurizio Donadoni, Ralph Palka, Gianluca Ramazzotti, Giampiero Rappa, Emanuele Salce, Silvia Siravo.

Scene Carlo De Marino, costumi Francesca Brunori, disegno luci Stefano Lattavo, regia associata Julien Sibre e Virginia Acqua





Nell’Italia del 1943, durante l’occupazione tedesca, alcuni amici si ritrovano per festeggiare un compleanno condividendo il poco cibo e la solidarietà contro l’invasore. Ma il destino gioca loro uno scherzo beffardo e quel salotto piccolo borghese, allegro e affettuoso, diventa improvvisamente teatro di una roulette russa: un attentato in strada, un rastrellamento, un ricatto e qualcuno deve andare incontro a una sorte spietata. Siamo in un periodo storico che appartiene al nostro recente passato ma potremmo essere tranquillamente in pieno Medio Evo o fra cinquant’anni. Perché in scena c’è sempre lui, quell’homo homini lupus antico quanto il tempo, con le sue debolezze e la sua meschinità, pronto a difendere se stesso a qualsiasi costo. Il genio di Vahè Katcha, scrittore, commediografo e giornalista francese di origini armene che con questa commedia dolceamara ha vinto tre premi Molière, dipinge senza compiacimento la natura umana pennellandola con graffiante ironia.



In calendario presso il teatro Giovanni da Udine il:

martedì 22 gennaio 2019 ore 20:45

mercoledì 23 gennaio 2019 ore 20:45

giovedì 24 gennaio 2019 ore 20:45



