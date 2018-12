Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Miss JRS World Calendar 2019 PRESENTAZIONE AL COLONIAL TRIESTE

Miss JRS World Calendar 2019

PRESENTAZIONE AL COLONIAL TRIESTE

Venerdi' 21 Dicembre alle ore 23.00, nella discoteca Colonial Trieste (in Via Canal Piccolo 2/c), sara' presentato il nuovo Calendario ufficiale di Miss JRS World 2019 realizzato quest'anno nelle California Palestre di Roiano in via dei Giacinti 2, e nella favolosa piscina delle California Palestre di Porto S.Rocco a Muggia (Ts), e quindi nella stessa serata ci sara' anche l'elezione di Miss JRS Queen Of The Year 2019.

La Regina in carica e' la modella di Trieste Nicol Reia.



I numerosi casting che si sono tenuti per tutto l'anno, hanno permesso di selezionare le candidate miss provenienti dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia, Croazia e dalla Russia.



Il marchio JRS, nato da un "format" californiano, è stato stampato nel 2011 ad Harlow nella periferia di Londra e quindi esportato in Italia da Joe Rivetti. L'idea è quella di non creare la solita sfilata ma di esibirsi nello spirito estremamente giocoso ed imprevedibile tipico delle feste e delle manifestazioni di moda anglo-americane. Joe Rivetti infatti è un personaggio seguitissimo in rete che ha già conquistato milioni di fans in tutta Italia e in Inghilterra.



La presentazione al Colonial vede la partecipazione di Arthur Spielberg per le riprese Video, Silvio Petroni per il Foto Reportage della Kermesse, Tullio come Fashion Designer JRS, La serata è presentata da Mk London. Alla Kermesse sara' presente il canale video ufficiale Miss JRS World.



L’evento è in collaborazione con Colonial Trieste, California Palestre, Harry's bar, Mandracchio e New Emotion Trieste.



Miss JRS World Calendar 2019

Colonial Trieste

in via Canal Piccolo 2/c

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 22.30

Il 21/12/18



Per maggiori informazioni

Email: missjrsworld@outlook.com



Miss JRS World Calendar 2019 PRESENTAZIONE AL COLONIAL TRIESTE

Colonial Trieste

via Canal Piccolo 2/c

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 22.30

Dal 21/12/18 al 22/12/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +393356495587

Email: missjrsworld@outlook.com