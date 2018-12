Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Gradisca d'Isonzo

‘Cecco e l’amico Natale’ domenica 16, alle 16 al Nuovo di Gradisca

Un mondo divertente ed emozionante per trascorrere la domenica pomeriggio in famiglia e tra amici: grandi e piccoli insieme a teatro per vivere momenti magici e far volare la fantasia.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 16 dicembre, alle 16, con la rassegna SpazioRagazzi, che proporrà ‘Cecco e l’amico di Natale’ liberamente ispirato a ‘storie di orsacchiotto’ di Else H. Minarik.

Cosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare, durante le vacanze di Natale, quando mancano i compagni di scuola? Un amico sempre disponibile, mai stanco, che non dice mai no, pronto ad ogni desiderio! Ma dove si possono trovare amici così? Be’, a volte a Natale arrivano: magari sotto forma di una papera, un orsacchiotto, un coniglio, magari una tenera pecorella; insomma, un giocattolo di peluche! Il più adatto, a Natale, è forse l’orsacchiotto!

E quanti giochi si possono fare con questo amico! Si può giocare ad avere freddo sotto la neve, a pescare nei laghi gelati oppure al mare, preparare minestre di Natale e mangiare il panettone, partire per un viaggio sulla Luna sperando di incontrare la slitta di Babbo Natale, disegnare, ballare per scaldarsi un po’ e poi andare a camminare nella neve, provare i giocattoli appena ricevuti, fotografare gli amici per ricordarsi della bella festa…

Prevendita dei biglietti sabato dalle 10.30 alle 12.30 e domenica un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

‘Cecco e l’amico Natale’ domenica 16, alle 16 al Nuovo di Gradisca

Nuovo Teatro Comunale di Gradisca

via Ciotti 1

Gradisca d'Isonzo

GO

Orario - Ingresso: 16.00

Il 16/12/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0481-969753

Email: info@artistiassociatigorizia.it

Sito web: http://artistiassociatigorizia.it