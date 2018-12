Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

GRAN FINALE DI SQUEEZE IT 2018

Al via la serata finale della terza edizione di SQUEEZE IT, il concorso al crocevia di tre linguaggi creativi (teatro, arti visive, tecnologie dell'informazione) dedicato a giovani europei under 30.

I finalisti di quest'anno sono 5 giovani artisti che arriveranno a Trieste nella da Spagna (Antonio Mayor Rey), Ungheria (Lilla Tóth e Johanna Kiss Eperke) e Italia (Clara Ingargiola e Valentina Ghelfi) per vincere il PREMIO FRANCO JESURUN 2018.

I candidati gareggeranno presentando la loro azione teatrale, la sera del 15 dicembre allo Studio Tommaseo di Trieste (via del Monte 2/1, inizio ore 20).

Alla conclusione della serata la giuria consegnerà al vincitore la possibilità nel prossimo maggio di lavorare alla proiezione di un video con il polacco Miros?aw Ba?ka. Leggi di più: http :// www.triestecontemporanea.it /news.php id_news=330&l=e&id_m=2



Il programma della terza edizione di SQUEEZE IT, si arricchisce la sera precedente il 14 dicembre (ore 20) con il primo episodio di THE QUIPPS. ACCELERATORI DI POESIA a cura di Christian Sinicco una prova del tutto inedita a Trieste di “sfondamento” delle barriere classiche della poesia, secondo l’uso, in voga tra i giovani poeti, di presentare le loro nuove produzioni letterarie in forma di performance, tra il suono immagini, gli strumenti tecnologici e il rapporto con la voce. Verranno proposti quattro poeti scelti nella direzione in cui si muovono le iniziative di Trieste Contemporanea: i contatti con l'Europa centrale. Dall'Austria arriverà Yasmo, dalla Slovenia Eva Kokalj e dall'Italia Marco Gorgoglione e il duo Gabriele Stera–Martina Stella. Leggi di più: http :// www.triestecontemporanea.it /attivita.php id_attivita=245&id_m=3&id_sm=



Entrambe le serate inizieranno alle 19.30:

Venerdì con la premiere del video Thyméle 1 del belga Bastien Poncelet (premio FRANCO JESURUN 2016) con la guida del grande videomaker croato Dalibor Martinis;

Sabato con la presentazione a cura di Michael Petrowitsch del catalogo, fresco di stampa, della mostra che l’Haus der Architektur di Graz ha dedicato alla città di Trieste per l’ “Architektursommer 2018” includendo tre artisti triestini e il progetto Harbour for Cultures di Trieste Contemporanea.

A seguire la proiezione del videoclip "Untitled (Soloshow)" della giovane francese Claire Froës (ore 19.50).



L’edizione del 2018 è stata promossa da Associazione L'Officina-Trieste, Studio Tommaseo-Trieste e Trieste Contemporanea; con il patrocinio dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico-Roma; con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; in partenariato con ArtSpace-Venezia, Etrarte-Udine, Institute for Contemporary Art-Zagreb, Vitamins of Society-Graz, vivacomix-Pordenone.

via del Monte 2/1

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 19.30

Il 15/12/18

Per maggiori informazioni

Email: info@triestecontemporanea.it

Sito web: http://www.triestecontemporanea.it